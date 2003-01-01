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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обеспечение безопасности пешеходов. Как было отмечено, за пять месяцев текущего года число дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов в зонах пешеходных переходов, снизилось на 25,6%, количество травмированных людей — на 21,4%. Главное, удалось избежать жертв.

Вместе с тем, как сообщает пресс-центр правительства округа, пешеходные переходы нуждаются в дооборудовании, приведении в порядок разметки. Планомерное обустройство переходов современными техническими средствами организации дорожного движения позволит сохранить жизнь и здоровье югорчан.

Пример использования новых технологий в данной сфере можно наблюдать на одном из участков автомобильной дороги Нефтеюганск — Сургут. Здесь были установлены дорожные световозвращатели, которые монтируются в проезжую часть и позволяют повысить информативность в темное время суток. Эксперимент удался — в ближайшее время технологию применят еще на 17 переходах.