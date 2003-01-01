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Сегодня на очередном, десятом заседании Тюменской областной Думы депутаты рассмотрят блок законопроектов, направленных на государственную поддержку приоритетных отраслей экономики региона, малого и среднего бизнеса. Парламентарии внесут изменения в законы, устанавливающие льготные налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков.

Будут также внесены изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности, направленные на повышение эффективности защиты лесов от негативного воздействия человека.

Дума заслушает доклад детского омбудсмена о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской области в 2016 году, информацию правительства о реализации ряда региональных программ.

Всего в повестке последнего перед летними каникулами заседания около 50 вопросов.