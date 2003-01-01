·

Состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором обсуждались последствия шторма в Тюменской области.

Встречу в режиме видеоконференции провел вице-губернатор Сергей Сарычев. На связь с правительством региона вышли муниципальные образования, пострадавшие от стихии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Было отмечено, что электросетевые организации Тюменской области всего за сутки смогли восстановить электроснабжение более 18 тысячам жителей. По состоянию на 20 июня, специалисты полностью устранили последствия массовых отключений энергии. Сейчас бригады электросетевых организаций в муниципалитетах выполняют обследования и необходимые профилактические работы.

— По сообщениям синоптиков, погодная ситуация на ближайшие дни в регионе стабилизируется. Над устранением последствий стихии мы работали сообща, в усиленном режиме, — отметил Сергей Сарычев.