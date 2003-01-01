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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, остается стабильной.

Об этом сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора, специалисты которого продолжают работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территориях, пострадавших от стихии. Проводятся мероприятия по контролю воды и продуктов, вакцинации, дезинфекции.

Исследовано уже более 530 проб воды из источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения, а также почти 3 тонны продуктов. Нарушений не выявлено. На базе областной больницы № 4 (Ишим) проведена вакцинация против гепатита А почти 4500 человек и фагирование интести-бактериофагом более 4000 человек.

Силами филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области дезинфицированы около 1 тысячи домовладений, сотни колодцев и выгребов в Ишиме, Ишимском районе, трех населенных пунктах Абатского района. Среди населения продолжается разъяснительная работа. В частности, распространяются памятки с рекомендациями о действиях после схода воды, по профилактике кишечных инфекций.