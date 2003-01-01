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Еще одиннадцать священных мест Ямала вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Как пояснили в пресс-службе губернатора округа, статус объектов культурного наследия регионального значения присвоен четырем памятникам. Это «Хада пэ (Старушка-камень)» в Приуральском районе, «Хорлор (Быка-оленя озеро)» в Шурышкарском районе, «Сэр-нго Ирико (Старик Ледяного острова, Хозяин Белого острова)» и «Ямал хэхэ (Края Земли богиня)» в Ямальском районе.

Семь священных мест получили статус объектов культурного наследия местного значения. В их числе — «Вул кев ики хор (Большого каменного старика плёс)» в Шурышкарском районе, «Пэдарата-Саврей пэ (Лесистой реки остроконечный камень)», «Сада пэ (Болотный камень)», «Сядэй хара (Речной поворот охранников)» и другие.

По словам экспертов, священные места составляют особую категорию историко-культурного наследия Ямала и являются одним из ярких примеров гармоничного взаимодействия человека и окружающего природного ландшафта. С момента включения в реестр объекты находятся под охраной государства, а на их территории исключается проведение любых хозяйственных работ.