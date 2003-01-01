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В Ханты-Мансийске состоялась презентация проектов социально-экономического развития югорской столицы.

Участие в мероприятии приняли губернатор Наталья Комарова, депутаты, представители городской администрации, общественности, бизнеса. По данным пресс-центра правительства Югры, обсуждались несколько проектов «с ярко выраженным социальным характером». Они касаются развития жилищного рынка, дорожной сети, строительства школ.

Один из них — возрождение жилищно-строительных кооперативов. Власти города видят преимущество такой формы в том, что люди строят для себя, поэтому делают работу качественно и с учетом своих потребностей. При этом можно сэкономить до 40% средств на покупку, учитывая, что средняя цена квадратного метра на рынке Ханты-Мансийска составляет 60 тысяч рублей.

Также шла речь о модернизации системы образования города. По планам к 2025 году в Ханты-Мансийске возведут десять новых школ на 9600 мест, а дети будут учиться только в одну смену. Ключевой момент проекта — расширение уже действующих школ за счет достаточно больших прилегающих территорий.