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Проект «Узнай героя — земляка» областной парламентской газеты «Тюменские известия», областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов признан одним из победителей на Всероссийском конкурсе «Активное поколение».

На реализацию проекта Благотворительный фонд развития Тюмени и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко выделили 125 тысяч рублей. Напомним, что в нынешнем году проходит второй этап конкурса «Узнай героя — земляка», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его участники — ветеранские организации, объединившиеся со школьниками, готовят альбомы, стенные газеты, оформляют музейные экспозиции, проводят уроки мужества, посвященные землякам-юбилярам 2017-го, удостоенным звания «Герой Советского Союза», и полным кавалерам ордена Славы. Итоги конкурса будут подведены 1 ноября текущего года. Активные поисковики и наставники молодёжи в этой кропотливой работе будут достойно поощрены.

Отметим также, что Благотворительный фонд развития Тюмени, которым руководит Вера Барова, и Благотворительный фонд Тимченко и в прошлом году поддерживали наш проект.