·

Тюменская делегация работает в Благовещенске, где налаживает перспективные контакты с властями и деловыми кругами Приамурья.

По данным областного Центра информационных технологий, нашу команду возглавляет директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов. В рамках визита состоялся круглый стол с участием бизнесменов двух регионов. Они обменялись опытом и презентовали друг другу самые интересные проекты.

Леонид Остроумов рассказал о формах комплексной поддержки бизнеса в Тюменской области. Это и различные налоговые льготы, и административное сопровождение проектов, и инвестиционные займы, а также другие мероприятия. В инвестиционном портфеле региона уже более 490 проектов с объемом инвестиций более 1,6 триллиона рублей. Их реализация позволит создать 43 тысячи новых рабочих мест…

В программу визита представителей предприятий Тюменской области вошли также деловые встречи с амурскими бизнесменами для выработки совместных решений по участию в проектах Приамурья.