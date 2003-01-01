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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов призвал тюменцев погасить долги по взносам и без проблем отправиться в отпуск.

По данным фонда, сейчас ведется активная работа с собственниками, имеющими задолженность по взносам на капремонт. Взыскание проводится как в досудебном, так и в судебном порядке. Так, в суды уже подано 10 тысяч исков. По более чем половине из них уже приняты решения. Должников обязали уплатить 39 миллионов рублей основного долга и 2,7 миллиона — пени.

«Для того чтобы запланированный отпуск не сорвался в последний момент, рекомендуется проверить себя на наличие долга по уплате взносов на капитальный ремонт и ограничений на выезд из РФ. Так как ограничения могут быть наложены Службой судебных приставов в любой момент, лучшей гарантией свободного выезда является отсутствие задолженности», — говорится в обращении фонда.

Основным способом погашения долгов является списание судебными приставами-исполнителями денежных средств с банковских счетов. Используются и другие методы. Например, для собственников, имеющих задолженность более 10 тысяч рублей, может быть ограничен выезд за пределы Российской Федерации.