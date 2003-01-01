·

На Ямале началась подготовка к следующему отопительному сезону.

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании правительства, которое провел губернатор Дмитрий Кобылкин. По информации его пресс-службы, было отмечено, что еще не во всех муниципалитетах завершился отопительный сезон 2016-2017 годов. Традиционно он закроется в первой декаде июля — из-за климатических особенностей округа.

В рамках подготовки к новой отопительной кампании на проведение технического обслуживания и капитальных ремонтов энергетического оборудования предусмотрено потратить 1,8 миллиарда рублей. Будут заменены 143,61 километра ветхих инженерных сетей. Запланированы строительство и реконструкция четырех котельных в Шурышкарском, Тазовском, Пуровском районах и в городе Лабытнанги, а также пяти источников электроэнергии в Тазовском, Приуральском и Красноселькупском районах.

Что касается северного завоза, то для 8 муниципальных образований, относящихся к районам с ограниченным сроком завоза грузов, сформированы заявки на поставку топлива. Всего в навигацию 2017 года планируется поставить больше 90 тысяч тонн нефтепродуктов, 17 тысяч тонн угля, около 6 тысяч кубометров дров.