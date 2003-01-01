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В Саранпауле (Березовский район), пострадавшем от подъема воды в начале июня, продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.

В рамках поездки в муниципалитет губернатор Наталья Комарова лично проинспектировала ход работ и пообщалась с жителями сельского поселения. Как напомнили в пресс-центре правительства Югры, в зону повышенного уровня воды попало 60 участков и более 20 домовладений. Был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального значения.

Все жильцы пострадавших от паводка домовладений приняты на учет. Им оказана помощь в оформлении документов, некоторые уже получили выплаты — 2 тысячи рублей из бюджета сельского поселения, 40 тысяч — из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.

В рамках двухчасовой встречи с губернатором сельчане поделились с главой региона и другими своими проблемами и вопросами. Они касались развития дорог, изношенности резервуаров для хранения нефтепродуктов, поставки жизненно необходимых лекарственных препаратов, нехватки количества авиабилетов и т.д. Наталья Комарова взяла под личный контроль исполнение своих поручений, данных по поводу обращений главам района и поселения.