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Югра вошла в первую десятку российских регионов по коэффициенту рождаемости.

По данным пресс-центра окружного правительства, такая информация прозвучала на заседании координационного совета по реализации демографической и семейной политики, которое провел заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

В прошедшем году в Югре коэффициент рождаемости составил 15,7 на 1000 населения, что больше среднероссийского показателя на 21,7%. В целом показатели в стране уменьшились. Последствия демографических спадов конца прошлого века — это объективные факторы, и нужно подумать, как их преодолеть.

— Каждый родившийся ребенок и каждая спасенная жизнь являются не только философской, но и важной экономической ценностью, — заявил заместитель губернатора.