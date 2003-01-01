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В Уватском районе появятся две новые школы.

Такое решение было принято по результатам согласования параметров этих социальных объектов в Тюмени. По итогам оценки губернатором региона было дано поручение обеспечить строительство школ на правобережье Увата и в Горнослинкино. Их возведение будет осуществляться до августа 2019 года.

Как сообщает районная пресс-служба, для школы планируется использовать проектную документацию повторного применения. Уватская школа будет построена по проекту школы села Вагай Омутинского района, на 360 учебных мест. Общеобразовательное учреждение в Горнослинкино с возможностью размещения дошкольного отделения планируется возвести по проекту школы села Тукуз Вагайского района на 132 места.

Для Уватской школы уже выбран участок в микрорайоне Центральный по проспекту Надежды и утверждена его схема расположения. Горнослинкинскую школу предполагается построить на месте сгоревшего детского сада.