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Врач с Ямала добился большого успеха на всероссийском конкурсе врачей, итоги которого подвели в российской столице.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в номинации «Лучший хирург» второе место занял детский хирург Салехардской окружной клинической больницы Ринат Мухтаров. Всего в конкурсе участвовали 653 специалиста, которые оценивались в 29 номинациях.

Ринат Мухтаров работает по профессии уже сорок лет. Он трудился в Иркутской области, Башкирии, а в 2001 году переехал в Надымский район Ямала. С 2009 года врач работает в Салехарде.

Заслуженный медик консультирует детей в приемном отделении, детском соматическом и инфекционном отделениях, перинатальном центре. Он принимает участие в профилактических осмотрах декретированного населения в детских садах и школах, работает в составе выездных бригад в Приуральском районе, оказывает плановую и экстренную помощь детям Салехарда и прикрепленных районов.