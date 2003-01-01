·

Торжества, посвященные 430-летию Тобольска, сможет увидеть любой житель планеты, имеющий доступ в интернет.

Как сообщает городская администрация, видеокамера, установленная на водонапорной башне Тобольского кремля, предоставила возможность пользователям сети наблюдать за событиями, происходящими на праздничных площадках.

Такой подарок к юбилею был сделан городским комитетом по делам молодежи. Чтобы понаблюдать за событиями уик-энда, достаточно зайти на официальный сайт комитета по делам молодежи администрации Тобольска (www.kdmtob.ru) и включить видеотрансляцию, нажав на ссылку «Тобольский кремль on-line».

Зрители увидят выступление участников телепроекта «Голос. Дети», концерты арт-группы «Хор Турецкого», экс-солистки молодежной группы «Сливки» Карины Кокс, участника «Евровидения-2007» Петра Елфимова, спортивные состязания, розыгрыш призов, двухуровневый фейерверк и многое-многое другое.