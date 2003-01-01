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В «Олимпийской ребячке» прошел областной летний фестиваль ГТО.

Лучшими в выполнении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» оказались представители сборной областного центра. Второе место — у Тобольска, третье — у Исетского района.

На фестиваль съехались 197 подростков 11-12 лет (III ступень ГТО) и 13-15 лет (IV ступень ГТО) из 26 муниципальных образований Тюменской области. В течение трех дней ребята выполняли нормативы и защищали свои творческие проекты на темы, связанные с комплексом.

Дипломы, медали и кубки победителям и призерам в день закрытия фестиваля вручала директор центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Елена Брохес.