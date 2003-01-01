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21 июня 2017 года депутат фракции ЛДПР Владимир Сысоев был удостоен высокой награды «Патриот России».

Парламентарий является заместителем председателя комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, чья деятельность направлена на развитие научно-технического и производственно-технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, формирование нового облика ОПК России как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны и обеспечение его устойчивого функционирования и развития.

Памятная медаль «Патриот России» была учреждена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. Награда вручается за личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. Памятная медаль изготовлена из желтого металла. Ее реверс украшает изображение скульптуры «Россия» и рельефная надпись «Патриотизм, Родина, Честь».