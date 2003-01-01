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На Ямале пересмотрен краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах — в сторону увеличения.

Количество объектов, включенных в план, стало больше на 61 и достигло 233. По этим домам будет разработана проектно-сметная документация, а ориентировочная дата проведения работ — 2018 год. Всего в рамках краткосрочного плана-2017 специалисты отремонтируют инженерные системы в 47 домах, а также 49 крыш, 27 фасадов. Продолжится работа по замене изношенного лифтового оборудования. Планируется заменить 74 лифта — в 16 домах Нового Уренгоя (57 лифтов) и пяти домах Надыма (17 лифтов).

— Контроль качества должен быть постоянным, основательным и всесторонним на всех этапах реализации программы. Необходимо использовать все возможные механизмы подключения населения к организации общественного контроля за ходом проведения капитального ремонта, тем самым способствуя собственникам жилья в проявлении их инициативы по осуществлению мониторинга качества, — отметил заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасёв.