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В Тюменском технопарке 20-21 июля пройдёт форум активистов Уральского федерального округа «Сообщество».

Мероприятия форума в этом году состоялись уже в пяти российских городах. В Тюмень съедутся представители различных некоммерческих организаций, добровольческих объединений.

— Общественная палата Российской Федерации обратилась с предложением принять в Тюмени форум «Сообщество» в 2017 году. Тема развития НКО очень актуальна не только для нашей области, но и для всей страны, поэтому мы поддержали эту инициативу. Форум выступит мощным драйвером развития НКО в регионе и откроет для многих новые возможности, — уверена заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Как уточнила пресс-секретарь форума в Тюмени Александра Оверченко, за два дня участники побывают на дискуссиях, тренингах, мастер-классах, а также смогут презентовать свой проект… Регионы получат возможность представить лучшие практики добровольчества, социального предпринимательства, взаимодействия бизнеса, власти и НКО.

Регистрация на форум.