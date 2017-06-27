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В Тюмени в субботу, 1 июля, откроется летний общегородской "Книжный обменник".

По традиции он будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов.

Горожане смогут обменять хорошие, но не нужные дома книги, на книги хорошие и нужные. В "Книжный обменник" принимается художественная и научно-популярная литература.

Плата за вход остается неизменной вот уже 12 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок ещё и получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность.

Кроме того, на "Книжном обменнике" будет работать мини-барахолка. А коммуникационное агентство «Пионер» организует сбор макулатуры.

Телефон для справок: 8 922 265 98 99.

Акция "Книжный обменник" – совместный проект еженедельника «Вслух о главном» и БФРГТ, лауреат Всероссийского фестиваля добрых дел.