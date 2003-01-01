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Губернатор Владимир Якушев поздравил лауреатов Государственной премии РФ в области науки и технологий.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Владимир Владимирович поблагодарил руководителей ОАО «Сургутнефтегаз»: генерального директора Владимира Богданова, его первого заместителя Анатолия Нуряева, советника главного геолога Юрия Батурина. Им была присуждена Госпремия за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири — взамен зарубежных аналогов.

Владимир Якушев напомнил, что высокую награду в День России вручал президент страны Владимир Путин, и это справедливая оценка труда людей, внесших неоценимый вклад в развитие экономики России и уникального топливно-энергетического комплекса.

— Руководители компании при поддержке всего коллектива лабораторными исследованиями и промышленной практикой подтвердили рациональные принципы разработки нефтегазовых месторождений Западной и Восточной Сибири, что позволило эффективнее и безопаснее извлекать нефть и газ и ввести в работу важные месторождения. Уровень научно-технических достижений авторов сопоставим с мировым, а по большому счету даже превышает его, — уверен губернатор.