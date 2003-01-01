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В Ныдинской тундре организованы кочевые группы кратковременного пребывания для детей тундровиков.

Кочевые воспитатели занимаются с детьми, обучают их по специально разработанной программе «Малышок». Тех, кто готовится к школе, воспитатели учат сравнивать картинки, находить предметы и их отличия, предлагают раскрашивать и дорисовывать картинки, знакомят со сказками ненецких и русских писателей.

Как рассказали в окружном департаменте образования, обучение в игровой форме поддерживает в ребенке любознательность и желание узнавать новое. Такие дети легче адаптируются к новым условиям жизни в школе-интернате, проявляют мотивацию к учению уже в первые месяцы школьной жизни.

Добавим, что на Ямале реализуется образовательный проект «Кочевая школа», который призван обеспечить эффективную дошкольную подготовку детей тундровиков. В местах кочевий действуют 22 образовательные организации: 17 детсадов и пять школ, в которых занимаются свыше 200 детей. Обучение проводится в чумах, модульных зданиях сельских поселений, на охотничьих стоянках, в рыболовецких станах.