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В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «Гражданская инициатива».

Участие в мероприятии принимала губернатор Югры Наталья Комарова. По сообщению пресс-центра окружного правительства, специально для участия в церемонии вручения призов в Ханты-Мансийск прилетел Юлий Гусман — художественный руководитель проекта, режиссер, заслуженный деятель искусств России, член Комитета гражданских инициатив.

В режиме видеосвязи к югорчанам обратился председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. Он отметил, что за 5 лет существования премии в ней приняли участие сотни тысяч россиян. Рекордсменом стала Югра. Только в этом году в конкурс­ную комиссию поступило 239 проектов от северян.

Победителями стали 14 некоммерческих организаций ХМАО. Наталья Комарова подчеркнула, что нынешний год проходит в Югре под знаком Года экологии, Года здоровья. «С показателями физического здоровья у земляков все обстоит неплохо, не менее важно — духовное, нравственное здоровье общества, его способность сопереживать и помогать другим. Спасибо за вашу вовлеченность в добрые дела, пусть их будет как можно больше в Югре, России и мире», — сказала глава региона участникам конкурса.