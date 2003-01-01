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22 овцебыка с Ямала отправятся в Якутию в целях обновления популяции этих редких животных, обитающих в тундровой зоне.

Соответствующую просьбу в адрес правительства ЯНАО направило руководство Республики Саха. Ямальцы в ответ начали биотехнический этап процедуры передачи овцебыков из числа обитающих в вольерах Горнохадатинского участка природного парка «Полярно-Уральский».

Как сообщает пресс-служба ямальского губернатора, специалисты уже провели отлов необходимого количества животных. Все они помещены в отдельный вольер, где в течение одного месяца за ними будет осуществляться наблюдение. Также будут проведены необходимые исследования на инфекционные заболевания.

— Работа проводится для смешения крови, что будет иметь благоприятные последствия для генетического разнообразия животных.

В дальнейшем мы продолжим поддерживать связь с якутскими специалистами, чтобы знать, как прижились ямальские овцебыки, — отметил заместитель директора службы по охране, контролю и регулированию биоресурсов ЯНАО Сергей Шнайдер.