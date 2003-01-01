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В этом году велось строительство 5 школ и 1 детского сада. В 34 школах и 16 детсадах проведен капитальный ремонт и оснащение, в 192 школах и 103 детсадах — текущий ремонт.

Такая информация была озвучена на очередном заседании президиума правительства области, которое провел губернатор Владимир Якушев. По сообщению его пресс-службы, в новом учебном году впервые сядут за парты 23,5 тысячи детей. Это на полторы тысячи больше, чем в 2016 году. Всего 1 сентября сядут за парты 186 тысяч школьников.

В День знаний в регионе откроются две новые школы — в городе Тюмени (микрорайон Восточный-2) и Вагайском районе (село Тукуз). После масштабной реконструкции начнет работать школа № 5 в Ишиме, рассчитанная на 950 учеников. 1 сентября встретит ребят и обновленная школа № 2 в том же Ишиме, пострадавшая весной 2016 года от паводка.

Уже определены темы для традиционных первых уроков. В этом году они носят такие названия: «Урок мира», «Россия — страна возможностей», «Россия — Родина героев», «Моя Родина — Тюменская область».