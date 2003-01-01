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Губернатор Владимир Якушев подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на приобретение жилья семье, где недавно появилась тройня.

Речь идет о семье Ахметовых из Тюмени, где в июле на свет появились малыши Анеля, Данияр и Руслан. В регионе действует социальная мера поддержки при рождении одновременно трех и более детей. Ахметовы стали третьей с начала года семьей, получившей такую помощь.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, поддержка оказывается с 2013 года. К настоящему моменту право на нее реализовали уже 42 семьи, которые ранее, до 2013 года, не использовали бюджетные возможности для улучшения жилищного положения.

Размер помощи рассчитывается исходя из состава семьи — 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека, а также средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальным образованиям, утвержденной Главным управлением строительства Тюменской области.