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В окружной столице открылась выставка ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий и специализированной газомоторной техники.

Участие в церемонии приняли губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев. Выставка проходит в рамках конференции «Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса УрФО. Опыт и перспективы применения газомоторного топлива».

— Мы с вами работаем и живем в соответствии с концепцией бережливого региона, которой предусмотрена общая деятельность органов власти, предприятий и населения. На природосберегающих технологиях основана и сегодняшняя выставка. Она представляет большой интерес, так как здесь показаны новые возможности для предприятий и производства, для каждого человека, — отметила Наталья Комарова.

— Я даже не удивлен, а восхищен этой техникой. О том, что она есть, мы знаем, но важно не только знать, но и посмотреть. Я думаю, что благодаря выставке потребность в такой технике значительно возрастет, — заявил Александр Моисеев, слова которого приводит окружной департамент общественных и внешних связей.