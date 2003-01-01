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Сегодня в Тобольске в комплексе «Абалак» пройдёт уже пятый по счету региональный гастрономический фестиваль «Уха-царица».

Как сообщает городская пресс-служба, организаторы гастрономического праздника ждут не менее трех тысяч гостей. Для участия в фестивале заявились десятки команд, представляющих рестораны, кафе, гостиницы, многопрофильный техникум и прочие.

Традиционными станут состязания рыбаков, которые начнутся рано утром. Свои умения покажут полсотни рыболовов. Творческую программу фестиваля составили несколько известных исполнителей и 26 бардов.

Организаторы обещают десятки праздничных и досуговых площадок, отличную погоду, дополнительные автобусные рейсы из Тобольска в Абалак. А вход для посетителей практически символичный — 100 рублей.