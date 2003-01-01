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На Ямале идет усиленная подготовка ко Дню знаний.

Этот вопрос поднимался на очередном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел в Салехарде губернатор Дмитрий Кобылкин. По информации его пресс-службы, глава региона акцентировал внимание на мероприятиях по повышению общественной безопасности, включая особые дни: 1 сентября, Единый день голосования, городские, районные и отраслевые праздники на Ямале.

— Руководителям окружных структур, главам на местах, директорам предприятий принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности. Еще раз проконтролируйте ситуацию с обеспечением безопасности людей в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Единого дня голосования, массовых праздников. Все понимают свою ответственность. Ямальцы должны чувствовать себя абсолютно защищенными, — поручил губернатор.

Что касается Дня знаний, то все школы округа, которые откроют двери 1 сентября, имеют паспорта безопасности, проверены межведомственными группами. Единичные рекомендации и замечания устраняются оперативно. Компьютерное обеспечение классов и выход в интернет также взяты на контроль.