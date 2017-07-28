В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, в котором приняли участие около 25 тысяч молодых людей из 188 стран, а в качестве докладчиков мероприятие посетили 1325 спикеров и экспертов из различных сфер деятельности.

Самой большой популярностью пользовались образовательно-дискуссионные мероприятия — их прошло более 800. Организаторы прогнозировали участие в мероприятиях примерно 6 тысяч человек, а по факту собрали в полтора раза больше — от 8 до 11 тысяч участников. Опыт создания проектов, которые меняют мир, стал главной темой панельной дискуссии «Гражданские проекты, покорившие мир», работающей в направлении «Гражданская платформа развития».

Спикеры на примере своих проектов рассказали, как превратить локальную инициативу в глобальную. Участники и специалисты согласились с мнением, что самое главное — не почивать на лаврах, добившись каких-то результатов, а продолжать двигаться вперёд, так как система никогда не меняется сама, её меняют люди. «Глаза боятся, а руки делают!», как совершенно точно выразил общее мнение спикеров один из них.

К сожалению, автор этих строк по объективным причинам не смог приехать на фестиваль, хотя был приглашён и заявлен в качестве спикера. И тем не менее тема проекта «Бессмертный полк» не единожды звучала на площадках молодёжного форума.

Вот как об этом сообщалось в СМИ: «18 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в рамках деловой программы «Гражданская платформа развития» молодые лидеры и студенты со всего мира узнали об акции «Бессмертный полк», в которой ежегодно принимают участие миллионы неравнодушных граждан России и других стран. Во время дискуссионной площадки, посвящённой лидерскому потенциалу молодёжи, спикеры отметили роль добровольческой деятельности в формировании лидерских качеств у молодых людей.

Одним из самых ярких примеров является «Бессмертный полк», в организации которого ежегодно принимают участие волонтёры. Об этом участникам фестиваля рассказала руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова: «Имея желание и смелость взять на себя инициативу и ответственность, можно провести беспрецедентное по своему масштабу мероприятие, которое объединит в своих рядах 8 миллионов человек по всей стране и ещё десятки и даже сотни тысяч неравнодушных людей по всему миру. На сегодняшний день в рядах тех, кто в память о своих предках в День Победы выходит на главные улицы и площади городов, не только жители России, но и граждане СНГ и дальнего зарубежья из 79 стран».