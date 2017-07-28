3 ноября, накануне Дня народного единства, на 15 площадках в Тюменской области пройдет международная акция «Большой этнографический диктант».

Стать участником культурно-просветительского события может любой желающий в возрасте от 15 лет. Для очного участия необходимо зарегистрироваться.

Пройти тестирование на знание особенностей этнографической культуры разных национальностей можно будет в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И.Менделеева, Тюменской областной Думе, шести филиалах Централизованной городской библиотечной системы, а также в корпусах ТюмГУ и ТИУ. Диктант стартует в 10-00. Также выполнить задания можно будет в режиме онлайн на официальном сайте: miretno.ru. Кроме того, на сайте проекта можно подготовиться — написать пробный тест и сверить ответы.

К акции смогут присоединиться и жители юга области: ялуторовчан будут ждать в Агротехнологическом колледже, горожан Ишима — в Ишимском многопрофильном техникуме, жителей Заводоуковска — в Заводоуковском агропромышленном техникуме, тоболяков — в Тобольском медицинском колледже имени

В.Солдатова.

…Этнографический диктант — это первая всероссийская культурно-просветительская акция, которая поможет оценить межкультурную грамотность, а главное — пополнить свой багаж знаний об уникальных обычаях разных народов. Большой этнографический диктант будет проходить в формате тестирования: участники ответят на 30 вопросов, 20 из которых — федеральные, а остальные 10 — региональные. На выполнение теста дается 45 минут, и общая сумма баллов, которую можно получить, — 100.

В 2017 году этнодиктант получил статус международного: в нем примут участие 85 регионов России и 11 стран СНГ. Организаторы акции — Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики — отметили, что этнографический диктант направлен на повышение интереса молодых людей к традициям и обычаям народов, проживающих на территории России.