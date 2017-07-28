Михаил Дзвинчук приехал в Сладково в 2013-м. Как молодой специалист по программе «Земский доктор». Сегодня Михаил Дмитриевич — заведующий филиалом № 1 Сладковская районная больница.

«Земский доктор»: взгляд изнутри

— Думал, еду в село за миллионом — оказалось, за женой. Она — местная, сладковская. Вместе учились в Тюменской медицинской академии (теперь это университет), — улыбается.

Сразу после вуза молодой доктор уехал на свою малую родину, в Курган. Устроился по специальности — в отделение неотложной наркологической помощи. Работы, уверяет, хватало. Приходилось чуть ли не жить в отделении. Во время отпуска приехал в Сладково. На подработку…

— Тогда же и понял: нужно переезжать в Тюменскую область. Здесь комфортно и жить, и работать. А мне есть с чем сравнить, — продолжает рассказ. — Решил — сделал. Тем более что и с коллективом успел познакомиться, и к селу присмотреться. Хорошие здесь места. Природа — изумительная. Из увлечений — охота и рыбалка. Захочется городских развлечений, к примеру, в кинотеатр сходить — Ишим рядом. 100 километров — не расстояние! В выходные дни можно и в Тюмень съездить, с друзьями пообщаться. Да и когда тосковать по городу, если с осени до лета у сельских докторов — сезон командировок?! Ездим регулярно на курсы повышения квалификации, конференции… Мне нравится в лечебных учреждениях бывать с экскурсиями. Смотришь, как что устроено, опыт перенимаешь — и что-то новое стараешься внедрить здесь.

— Насколько, по-вашему, успешен «Земский доктор»? — не могу удержаться от вопроса.

— Может, что-то не так скажу, но это моё личное мнение, — интригует с ходу. — Не было бы такой формы поддержки для молодого специалиста, медицина на селе хромала бы и хромала. Наш коллектив — а это 15 человек — на 70 процентов состоит из врачей, приехавших по этой программе. Работа на селе для врача — это не только возможность получить миллион, но ещё и опыта набраться. Молодому доктору не нужно беспокоиться, где он будет жить, найдётся ли место ребёнку в детском саду. Администрация нашего района оказывает всяческую помощь и поддержку. Да и мы не оставляем коллег один на один с бытовыми проблемами. А они возникают. Хорошо, когда рядом есть тот, кто подскажет, как документы оформить, куда за справкой сходить, где банк, администрация находятся… С сентября этого года в нашу больницу по программе «Земский доктор» пришли три специалиста — два педиатра, один участковый терапевт. Девчонки молодые. Постарались создать для них максимально комфортные условия. Первые недели приглашал в кабинет, расспрашивал, есть ли проблемы житейские. Что-то подсказывал. А как иначе? Делаем всё возможное, чтобы молодёжь приезжала в район — и задерживалась.

— Сами не планируете снова в город перебраться? — интересуюсь.

— Нет, — уверенно отвечает. — Не считаю себя таким уж горожанином. В детстве, до пятого класса, жил в деревне. В районном центре, только в Курганской области. Сельским укладом меня не испугаешь.

— В чём именно плюсы села? — рассуждает. — Есть хорошая пословица: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Здесь я — заведующий. В городе был бы рядовым врачом. Как показывает практика, нас особо нигде не ждут. Ещё один плюс работы в селе: не нужно решать жилищный вопрос. Администрация района предоставила благоустроенную квартиру. После семи лет проживания в общежитии в городе такой вариант показался сказкой. Да и село сегодня меняется на глазах в лучшую сторону. На территорию школы (она — большая, современная) заходишь, как в парк: чисто, красиво, зелено! И дорожки сделали — гуляй в удовольствие в любое время суток. Вечером — фонари светодиодные горят. И это в глубинке, за 400 километров от областного центра. Обычное дело, скажете? Не соглашусь. Для сравнения можно заехать в село в соседней области — и вопросов больше не возникнет.

Не изменять профессии

К повышению по службе Михаил Дмитриевич относится философски. Доверили такой пост — должен справиться. Уверяет: врач на селе должен быть универсалом. Уметь всё!

— У меня нет отрыва от профессии, и это главное, — настаивает. — Совмещаю. Здесь я и заведующий, и психиатр, и нарколог. Порой и начмед, и председатель врачебной комиссии, врач призывной комиссии… Если нужен такой доктор в Казанке, уезжаю за 120 километров. Или коллеги из этого района выручают, если узкие специалисты требуются нам. Такой обмен стал возможен благодаря реформе в здравоохранении.

Когда Михаил Дзвинчук работает в призывной комиссии, человек 40 бывает на осмотре. В обычные дни — 10-15 пациентов в среднем. Уточним: приём обычно проводится с 9 до 12 часов, до и после — время, чтобы успеть решить организационные вопросы. А за помощью к сельскому психиатру-наркологу пациенты обращаются с самыми разными просьбами.

— Однажды пришла бабушка: «Михаил Дмитриевич, нужно родственнице моей помочь. Лежачая она. Отвезти бы в банк…» — вспоминает. — Не откажешь ведь пожилому человеку. Неприлично. Обращаются и непосредственно как к наркологу. К сожалению, население пьёт. Но стараемся помогать выбраться из этой трясины, вернуться к нормальной жизни. Важно понимать: одного старания доктора мало, человек должен и сам осознать, что ему требуется помощь, выполнять рекомендации. Я анализировал свою работу за пять лет (хотелось для себя понять, ради чего это делаю). Есть результаты! Со многими пациентами (уже бывшими!) и сейчас созваниваемся. Видишь, что у них и жизнь наладилась, и в семье — мир, и на работе — порядок. Увлечения, интересы появились…

— Что же касается психиатрии… — задумывается. — Таких пациентов в районе немного. Все они — под наблюдением. Поначалу сложно было найти с ними общий язык, убедить, что медицина развивается — и нужно подбирать современные препараты. Теперь у нас — взаимопонимание. Мне доверяют. Главные мои пациенты — бабушки, дедушки. Плохой сон, настроение «ни к чёрту», память подводит — спешат ко мне. Лечим амбулаторно, никаких стационаров. Для пожилого человека любой переезд — сильный стресс. Конечно, работаем и с родственниками. Беседую с детьми, сёстрами, братьями, внуками и даже соседями. Чтобы кто-то контролировал приём назначенных препаратов. Есть среди моих пациентов и такие, кто заходит просто поговорить. Уделяешь несколько минут — и слышишь: «Михаил Дмитриевич, вас увидели — и легче стало…» Это же хорошо! Слово тоже лечит.

Главное — профилактика

О своей профессии наш собеседник может говорить часами. Да так, что заслушаешься. Невольно понимаешь: действительно своим делом занят человек. Но обычное журналистское любопытство не даёт покоя: почему именно такая — очень непростая! — специальность привлекла?

— Тётя посоветовала, — честно отвечает. — Сейчас она на пенсии, прежде была главным нештатным детским наркологом по Курганской области. К совету прислушался, понимал: в России по этой специальности всегда работу найду. Со временем и заинтересовался наркологией. Чтобы люди как можно меньше обращались к нам, необходимо заниматься профилактикой. Именно ей сейчас уделяется внимание. Мне нравится политика нашего государства: привлекать молодёжь в спорт. Присмотритесь, сколько площадок спортивных появилось в той же Тюмени, сколько соревнований по различным видам спорта проводится, сколько детворы вовлечено в это движение! А дети — как пластилин.

Эту самую профилактику, подчёркивает доктор, начинать желательно ещё в школе. Встречи проводить, лекции и беседы. Простая раздача буклетов со страшными картинками такого эффекта не даст. Ребятам важно и вопросы врачу задать, чтобы услышать его мнение.

— Один из моментов профилактики — учить мальчишек и девчонок говорить «нет» друзьям в компании. Чтобы не попадались на «слабо». Такое живое общение приносит результаты. Помню, во второй год моей работы здесь, в Сладковском районе, был наставником у несовершеннолетних, которые состояли на профилактическом учёте. С комиссией по делам несовершеннолетних активно сотрудничаем, — уточняет. — Для меня важно было помочь ребятам и от пагубной привычки избавиться, и вернуть их к жизни, полной перспектив и ярких открытий. Они каждую неделю ко мне с дневниками приходили: контролировал успеваемость. Подсказывал, как лучше исправить оценки: не хвататься за все предметы сразу. Закрывать «хвосты» пошагово. Разработали план, повторяли темы. Иногда и домашние задания проверял.

— Неужели это тоже входит в обязанности нарколога?

— Это была моя личная инициатива. Видел, что хотят исправиться, им нужна поддержка. Результаты не заставили себя долго ждать: девятый класс девчонки закончили без троек! Хорошо тогда поработали. Примеров, когда моя помощь как нарколога помогла человеку измениться в лучшую сторону, много. Осознание этого придаёт сил и уверенности, позволяет не терять интереса к работе. Секрет успеха в медицине довольно прост. Нужно любить людей, терпеливо относиться к каждому пациенту. Иначе в профессии делать нечего!