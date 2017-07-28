23 октября в 12-42 в Тюмени на улице 50 лет Октября, 54 произошёл пожар в двухкомнатной квартире 9-этажного жилого дома. В его тушении были задействованы 29 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС. Огнеборцы эвакуировали из опасной зоны 24 человека.

Спасти не удалось

23 октября в 12-42 в Тюмени на улице 50 лет Октября, 54 произошёл пожар в двухкомнатной квартире 9-этажного жилого дома. В его тушении были задействованы 29 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС. Огнеборцы эвакуировали из опасной зоны 24 человека.

Одного пострадавшего медики госпитализировали. Его доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии с ожогами практически всего тела, а также дыхательных путей. Врачи боролись за его жизнь сутки, однако спасти его не удалось.

Что послужило причиной пожара, сейчас выясняют дознаватели. Очевидцы происшествия предполагают, что в квартире мог взорваться баллон с газом.

Опасные высотки

В этот же день из окна высотки на улице Моторостроителей в Тюмени выпал молодой мужчина.

О случившемся очевидцы сообщили в отдел полиции № 1 в 21-17. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. Мужчина 1987 года рождения не выжил. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в минувшую пятницу в областной столице произошел похожий случай. С высоты десятого этажа упал молодой тюменец — попытки врачей «скорой помощи» спасти парня не увенчались успехом. Это произошло на улице 9 Января.

По горячим следам

Ночью 25 октября в отдел полиции № 1 поступило сообщение о краже из автомашины. На место происшествия немедленно направилась следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места кражи полицейские обнаружили еще одну машину со следами проникновения — у обеих машин разбиты передние пассажирские окна. Из первого автомобиля неизвестный похитил вещи и обувь на сумму 14500 рублей, из второго автомобиля — автомагнитолу и флеш-карту, стоимость ущерба составила 5500 рублей. Чуть позже в эту же ночь поступило сообщение от пенсионерки. Женщина заявила, что неизвестный проник в ее дом через незапертую форточку и похитил 27000 рублей. Сотрудники полиции провели все мероприятия, изъяли следы пальцев рук со всех мест преступления. И определили, что ко всем трем эпизодам причастно одно и то же лицо.

Благодаря слаженной работе оперуполномоченных уголовного розыска полиции № 1 по горячим следам удалось задержать нигде официально не трудоустроенного подозреваемого 1988 года рождения. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам, часть украденных денег злоумышленник уже успел потратить. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.