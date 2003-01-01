Вот она и пришла… Нет-нет, не зима, снег ещё и растаять может! А вот та самая пора, когда нам очень нужен наш иммунитет в боевой готовности, она на пороге. Чихи, кашли и прочие простудно-вирусные пакости подстерегают каждого. И если до сих пор вы не задумывались над тем, как укрепить рубежи своего здоровья, то уже сейчас точно самое время. О препаратах из аптеки информацию нужно узнавать у врача и только у врача. А вот народные рецепты, проверенные временем, нашими мамами, папами, дедушками и бабушками, мы для вас пособирали. Но! Даже перед употреблением народных средств необходима консультация специалиста, потому как у каждого ингредиента могут быть свои противопоказания. Все знают про целебность напитка: имбирь + мед + лимон — и всё это залить кипятком. Китайцы называют такой «чаёк» божественным оздоровляющим напитком. Ну, про чай с малиной и говорить нечего — привычно, уютно, как в старой детской сказке… Давайте изучим, что ещё насытит организм полезным и способным противостоять болезни.

ТРАВКИ

Чай в Сибири — наше всё. А тем более зимой! Мед, мята, мелисса, чабрец, липа, имбирь, иван-чай — все это можно добавлять в чаек, попивать с баранками и радоваться.

Есть и множество именно целебных рецептов. Один из них таков: травяную смесь (100 г мяты, цветков каштана, иван-чая, мелиссы) измельчаем, берем пять столовых ложек от исходного количества, высыпаем в посуду с толстым дном, заливаем литром кипятка. Ставим на маленький огонь и держим после закипания в течение пяти минут. Снимаем отвар с огня, укутываем и настаиваем пару часов. Затем процеживаем, добавляем два литра компота, приготовленного из ягод (свежих, замороженных, сушеных) вишни, смородины, клубники, калины. Компот варить, не добавляя сахар. Напиток принимаем по половине литра в день. Пьем за полчаса до еды.

А вот еще очень эффективный рецепт: смешиваем и измельчаем по 150 г крапивы и лимонника, добавляем 50 г шалфея. Чайную ложку сбора завариваем в термосе 200 мл кипятка. Настаиваем не менее 2 часов, затем процеживаем и соединяем с 1 ч. л. жидкого меда. Употреблять по утрам, после приема пищи.

Плоды шиповника кипятим 3-4 минуты или настаиваем в течение ночи в термосе. Берем 1 ст. л. плодов на 0,5 л воды. Получившийся настой пьем по 200-500 мл в день. Можно употреблять в качестве самостоятельного напитка, у него кисло-сладкий вкус. Полезно разбавлять в равных частях чаем.

Настой из 4 трав. Берем по 100 г зверобоя, бессмертника, ромашки и березовых почек. На ночь заливаем 1 ст. л. смеси 0,5 л кипятка в термосе. Утром процеживаем. Пьем 1-2 раза в день за полчаса до еды или по прошествии 2 часов после еды. Курс — месяц или пока не закончится состав трав.

Соединяем в равных пропорциях траву душицы, мяты и березовые листья (можно почки). Завариваем по 1 ч. л. смеси на 2 стакана кипятка, пьем как чай, лучше с медом.

Берем по 1 части сухих листьев зверобоя, боярышника и земляники. 1 ч. л. полученной смеси заливаем 1 ст. кипятка и даем 20 мин. настояться, пьем теплым.

ЯГОДКИ

А вот еще один не только полезный, но и очень вкусный способ повысить иммунитет согласно народным рецептам. Измельчаем через мясорубку 0,5 кг клюквы, стакан очищенных грецких орехов, четыре больших зеленых яблока (предварительно очистить от сердцевины). Полученную смесь заливаем 100 мл воды, добавляем 0,5 кг сахара. Смесь ставим на медленный огонь и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Перекладываем в чистую посуду с крышкой. Употребляем по столовой ложке в течение дня, можно запивать чаем без сахара.

ОРЕШКИ

При повышенных умственных и физических нагрузках, а также при ослаблении защитных сил организма есть такое средство (подходит детям и школьникам): 100 г очищенного фундука слегка поджариваем на сухой сковороде. После того, как остынет, перемалываем, добавляем щепотку ванилина, выкладываем в другую посуду и добавляем 0,5 л жирного молока (натурального, деревенского — идеальный вариант). В конце добавляем две столовые ложки меда. При непереносимости меда его можно заменить сахаром. Средство после этого еще нужно настоять примерно 20 минут, после чего можно пить. Принимаем небольшими объемами в течение дня. На следующий день готовим новую порцию.

ЁЛОЧКА

Отвар из хвои ели также обладает общеукрепляющими свойствами. Для его приготовления следует набрать еловой хвои, хорошенько промыть ее холодной водой (понадобятся 2 ст. л.). Помещаем хвою в кастрюльку, добавляем 200 мл кипятка, закрываем плотно крышкой и ставим на медленный огонь на 20 минут. Полученный отвар настаиваем в течение получаса и процеживаем. В готовую жидкость вводим по вкусу мед. Принимаем по 200 мл три раза в день.

Проще некуда:

Чеснок натираем на мелкой терке, смешиваем с медом в пропорции 1:1. Принимаем по 1 ч. л. 3 раза, запивая теплой водой.

Измельченный чеснок (6 зубчиков) смешиваем с хорошим рафинированным растительным маслом (1 л), даем настояться в темном месте 10 дней, регулярно встряхивая бутылку. Заправляем салаты и другие закуски.

Провариваем лимон 1 минуту и измельчаем в блендере. Перемешиваем массу с 2 ст. л. меда и 1 ст. л. сливочного масла. Эту массу съедаем в течение дня с хлебом и чаем.

Для укрепления иммунитета съедайте ежедневно по веточке укропа.

ВИТАМИННАЯ ВАННА

Понадобятся листья, сухие плоды или веточки малины, смородины, облепихи, брусники, шиповника, рябины. Можно взять несколько компонентов, те, что найдете. Берем их в равных пропорциях, заливаем кипятком и настаиваем 5-10 минут. Этот отвар добавляем в ванну. Можно влить в ванну еще несколько капель масла эвкалипта и кедра. Принимать такую ванну нужно 10-15 минут. С помощью этой процедуры можно не только повысить иммунитет, но и успокоить головные боли, облегчить дыхание при простуде и снять ломоту в теле.

Вредят иммунной системе: длительный стресс, депрессия, белый сахар, чрезмерная или недостаточная физическая нагрузка, алкоголь и никотин, очень большие дозы ультрафиолета солнца, неоправданное применение антибиотиков.

Повышают иммунитет: умеренные солнечные ванны, закаливание — воздушные ванны, обливание ног прохладной водой, обтирания, прохладный душ, радость, веселье, оптимизм, положительные эмоции, умение расслабиться.