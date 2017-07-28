В областном центре к концу года появится пункт обогрева бездомных. План по организации «ангара спасения», предложенный центром развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие», на днях поддержали социальные работники, врачи, члены общественных организаций, представители православной церкви.

Пункт обогрева бездомных будет организован совместно с Областным центром социальной адаптации и ресоциализации (реорганизованный центр «Бомж») и разместится на его территории по адресу: улица Коммунистическая, 70. Это каркасная палатка с полом, на 50 мест, обогреваемая тепловыми пушками. В зимнее время с семи вечера до десяти утра здесь сможет найти приют любой, кому негде переночевать, независимо от наличия документов и места регистрации. Бездомные будут полноценно отдыхать, получать первую медицинскую помощь, горячее питание, теплую одежду и психологическую поддержку. Одна из основных задач — способствовать возвращению людей в социум. Желающих изменить жизнь определят в центр «Бомж», помогут восстановить документы, победить пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Подобный пункт срочной помощи бездомным появился три года назад в Москве. О тонкостях его организации и работы подробно рассказал тюменцам Илья Кусков, руководитель проекта «Помощник и покровитель». Результаты труда московских общественников за прошлый зимний сезон — около 2 тысяч человек, прошедших санитарную обработку, около 9 тысяч переночевавших, 100 спасенных жизней за одну ночь.

Для того чтобы запустить проект в Тюмени, необходимо собрать около миллиона рублей. Шестьсот тысяч рублей — на палатку, монтаж утепленного пола, пушки обогрева, умывальники и биотуалеты. Около четырехсот тысяч необходимо на текущие расходы по работе пункта, приобретение продуктов и средств гигиены, зарплату сотрудников.

Пока в стране в целом приютов для бездомных животных больше, чем приютов для бездомных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По подсчетам общественников, с улиц Тюмени каждую зиму увозят с различными обморожениями по 60-70 человек без определенного места жительства. Организаторы надеются, что полиция, «социальный экспресс» и скорая помощь будут помогать бездомным вовремя добираться до пункта обогрева.

Центр развития социальных проектов «Милосердие» просит откликнуться тех, кто неравнодушен к проблемам людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. «Нам очень нужны добровольцы, желающие помогать бездомным, — рассказал руководитель «Милосердия» Андрей Якунин. — Объединяясь, мы создадим новые возможности для тех, кто лишён внимания, заботы и любви». Первое собрание волонтеров запланировано на 24 ноября в 18 часов в Свято-Троицком монастыре. Будет отслужен совместный молебен на начало доброго дела.

Пожертвования на проект «Пункт обогрева для бездомных» можно перечислять на карту Запсибкомбанка 4289187900070532 (оформлена на Андрея Александровича Якунина). Все распечатки с отчётами о расходовании средств будут ежемесячно выставляться в группе «ВКонтакте».