40 процентов онкологических заболеваний в Тюменской области диагностируются на поздней стадии. И это происходит на фоне общего роста числа патологических случаев. Проблема раннего выявления онкологических заболеваний стала основной на дне главного врача. К её обсуждению пригласили и руководителей частных медицинских организаций.

Традиционная расширенная планерка прошла с участием первого заместителя губернатора Натальи Шевчик. Проблемный вопрос включал и анализ таких медицинских аспектов, как маршрутизация пациентов, взаимодействие между лечебными учреждениями, информирование населения и администрирование всех этих процессов.

По словам директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, в 2016 году неутешительный диагноз поставили 5715 тюменцам, более половины из них — женщины. Многие скрининговые исследования наш регион стал проводить одним из первых (маммография, ПСА, кал на скрытую кровь, колоноскопия под наркозом, КТ органов грудной клетки для хронических курильщиков). Но запланированного результата эти исследования пока не дают. В чем причина? Возможно, в том, что тюменцы проходят их только в рамках диспансеризации? Поэтому, по мнению Куликовой, необходимо в доступной форме проинформировать население о возможностях профилактики. Одной их таких мер может стать предложенная руководителем департамента смена названия: «смотровой кабинет» на «кабинет раннего выявления заболеваний». В этот кабинет женщины и мужчины могут приходить без записи и в порядке живой очереди пройти профилактический осмотр.

— Профилактическое обследование в кабинете раннего выявления заболеваний должно носить массовый, поточный характер. И для обеспечения максимального охвата пациентов кабинет должен работать на протяжении всего рабочего времени поликлиники и располагаться на виду. Направлять пациентов на профосмотр должны администраторы, работники регистратуры, call-центра отделения профилактики. Участковые врачи и специалисты различных специальностей на приеме должны объяснять пациентам важность такого обследования, — акцентировала внимание коллег Инна Куликова.

Главный акушер-гинеколог Тюменской области Ирина Ивановна Кукарская напомнила: один из наиболее часто встречающихся видов рака у женщин — рак молочной железы и женских половых органов. По ее мнению, раннее выявление новообразований у женщин зависит от онконастороженности врачей первичного звена, в компетенции которых входит осмотр молочных желез, и внимательности акушеров-гинекологов, которые могут заподозрить рак шейки матки, правильно взять анализ и проверить свои подозрения. Это очень важный момент: например, рак шейки матки сегодня выявляется даже у молодых женщин трудоспособного возраста, — отметила Ирина Кукарская.

Поэтому специалисты Перинатального центра совместно с онкологами «Медицинского города» проводят аудит поликлиник, чтобы выявить компетенции акушеров-гинекологов, врачей, специалистов смотровых кабинетов и повысить их знания по онкологической настороженности. Немаловажная задача — сопровождение женщин в поликлиниках, чтобы они приходили не только на осмотр, но и интересовались результатами обследования.

Наталья Шевчик подвела итоги обсуждения:

— Необходимо в кратчайшие сроки проанализировать, кто еще должен пройти профилактические осмотры до конца года. Мы сегодня говорили о женщинах, но необходимо провести анализ по всем видам скрининговых исследований, которое положено пройти группам риска. Также необходимо усилить информирование о возможностях прохождения скрининговых исследований. Но любое привлечение населения к профилактическим осмотрам нужно начинать с себя и со своего коллектива, тогда и будет понимание, какие еще необходимо использовать методы.

Примером эффективности профилактических мер могут послужить результаты второй акции, на днях завершившейся в Тюмени, — «Доктор с вами»: в ней приняли участие 350 человек, которые обратились в женские и мужские смотровые кабинеты. По итогам обследования 49 человек медики взяли на учет. Как выяснилось, 27% из пришедших горожан не посещали поликлиники от одного года и более.

Все пациенты, у которых выявлены подозрения на онкологические заболевания, будут дообследованы и направлены в областное профильное учреждение для подтверждения диагноза и проведения лечения. Те же, у кого выявлены факторы риска, направлены в хирургические отделения поликлиник.

В рамках профилактических акций пациентам предлагалось заполнить анкету, в которой их просили указать степень удовлетворенности акцией и возможные пожелания на будущее. В городском департаменте здравоохранения проанализировали все анкеты: основным пожеланием тюменцев является проведение таких профилактических акций на постоянной основе, в том числе и в отдаленных районах города.

В связи с этим принято решение о проведении акции «Доктор с вами» 28 октября, в субботу, с 9 до 13 часов в районах Рощино, Утешево, ММС, Березняковский и деревне Патрушева.

Возможность проверить себя на наличие факторов риска развития онкологических заболеваний, обследоваться в смотровых кабинетах, сдать мазок на онкоцитологию (для женщин), обследовать кожные покровы с использованием дерматоскопа бесплатно и без предварительной записи будет у всех жителей этих районов.

Медицинские работники городских поликлиник № 3 и № 5 будут ждать пациентов по следующим адресам: в районе Утешево — ул. Анатолия Замкова, 6/1, в Рощино — ул. Аграрная, 14, на ММС — ул. Мелиораторов, 17, в районе Березняковский — ул. Любимая, 1б и в деревне Патрушева — ул. Ветеранов, 16а.

по материалам пресс-службы областного и городского департаментов здравоохранения