Отношения взрослых детей с родителями — тема актуальная с давних времен. Два поколения чаще всего не понимают друг друга, возникают взаимные обиды, ссоры, порой молодые и вовсе отдаляются от старших. В чём причина непонимания, каков выход из этой обидной ситуации?

Наш сегодняшний собеседник — уже известный читателям «Тюменских известий» настоятель Вознесенско-Георгиевского храма в Тюмени иерей Максим Иванов.

Эстафетная палочка — страх

— Отец Максим, нередко можно услышать от родителей взрослых детей сетования, что дети не хотят слушать их советов, считают их «совками», отставшими от современной жизни…

— Родители чаще всего совершают одну и ту же распространенную ошибку. Они передают так называемую эстафетную палочку: как их воспитывали, так и они стараются воспитывать своих детей. И это происходит автоматически, на подсознательном уровне. Например, одна из черт советского периода — чрезмерный контроль родителей по отношению к взрослеющим детям, гиперопека. Думаю, что авторитарное поведение родителей (в современной психологии оно считается репрессивным) обусловлено социальными потрясениями в нашей стране — гражданская война, репрессии, лагеря и тюрьмы, огромная по масштабу горя и насилия Великая Отечественная война, затем массовая алкоголизация населения. Все это и породило буквально животный страх за ребенка. Этот родительский страх изводит и родителей, и детей. При этом возникает противоречие. С одной стороны, мы хотим иметь послушных детей, а с другой, чтобы они были ответственные и самостоятельные.

Я встречал родителей, которые жаловались на своего ребенка: вот, в 16 лет не может себе еду разогреть, шапку потерял, просыпает в школу, не знает, что такое дисциплина, везде опаздывает. Беда в том, что этот шестнадцатилетний подросток потому такой безответственный, что ему не делегировали никаких полномочий, не давая ему свободы выбора. Знаете, как в том анекдоте, когда мать кричит из окна сыну, что ему пора домой, и он отвечает: а что, я уже проголодался или замерз? За все отвечает мама. Это ненормально. Такое поглощение личности, такая гиперопека вызывает рано или поздно очень бурный протест у детей. Бывает, что этот кризис может и в 40 лет наступить.

— То есть это своего рода протест?

— Да, потому что кризис связан с сепарацией, отделением. Когда ребенок становится взрослым, он должен перегрызть психологическую пуповину, которой связан с родителями. Взрослея, дети ее сначала растягивают, а потом должны порвать. Поэтому так важно, чтобы взрослого ребенка родители не контролировали, чтобы у него была свобода для принятия решений.

Во взаимоотношениях существует проблема так называемых границ. У каждого человека есть физические и психологические границы контактов с другими людьми. В 16 лет у человека должна произойти полная сепарация от родителей. Они уже должны видеть в нём взрослого человека. Не входить без стука в его комнату, не читать ему нотации по поводу того, что он сидит в телефоне… Потому что всё, что мы могли сделать, уже сделали. Теперь остается только принимать то, что есть.

«И прилепится к жене своей»…

— Но, батюшка, житейский опыт родителей, наверное, позволяет давать детям советы? Да и одна из библейских заповедей говорит об обязательном почитании родителей.

— Да, конечно. Это совершенно разные понятия. Кстати, о том, что послушание родителям должно быть ограничено, говорится в Священном Писании: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, человек да не разлучает» (Мф.19, 5-6). Это изречение произносится священником во время Таинства венчания. Это богословское обоснование брака: то есть дети, став взрослыми, должны жить своей жизнью, сами принимать решения по поводу устройства своего семейного быта.

Часто в пастырской практике мы сталкиваемся с проблемной ситуацией, когда свекровь начинает бороться со своей невесткой. Мама контролировала своего ребеночка, а теперь он женился, хочет уже оторваться от пуповины. Но ему не дают. Недавно у меня была одна молодая женщина, жалуется, что свекровь вроде как хочет помочь, но на самом деле просто диктует. Спрашиваю, в чем конкретно проблема? Она отвечает: в нашей семейной жизни мамы слишком много. Она участвует буквально во всем. Приходит неожиданно, менторским тоном отдает приказы. Со мной в семье так не общались, говорит она, мне это неприятно. Но самое страшное в этой ситуации, что муж не отор­вался от мамы и он на её стороне. Говорит: мать — это святое…

В подобных ситуациях всегда заложником оказывается сын. Он любит и мать, и жену и мечется между ними. Что должен сделать повзрослевший сын? Сказать: мама, не вмешивайся в мою личную жизнь, не критикуй мою жену, я сам разберусь.

— Неужели родители вообще не должны принимать участия в жизни взрослых детей?

— Зачем крайности? Нужно исходить из микроклимата семьи. Семья — очень тонкий самонастраивающийся организм. Если возникает разлад между супругами из-за слишком большого участия родителей в молодой семье, тогда надо уменьшить количество родительской заботы и опеки. И тогда очень сильно оздоравливаются отношения. Взрослый ребенок сам начинает просить о помощи. Важно участвовать в жизни детей в той дозировке, в какой вас просят. И не более того.

Главное — не давить на детей. Один из отрицательных моментов советского наследия в воспитании — требование быть, как все. Ребенку говорят: не высовывайся, не желай большего.

Еще один неправильный момент — запрет на эмоции. Говорят: не реви, не показывай свои чувства, сдерживай себя, не кричи, не бегай, не прыгай, иди ровно. Особенно мальчикам много в чувствах запрещено. А если у ребенка горе? Он ведь не случайно расплакался. Он должен уметь пережить свое маленькое горе, уметь горевать. Это для родителей оно маленькое (например, любимая игрушка ребенка сломалась, шарик красивый лопнул), а для ребенка оно не такое уж и маленькое.

Запрет на чувства может стать причиной психосоматических заболеваний. И главное — дети не могут быть откровенными с ними, уходят в дворовую субкультуру, которая страшит многих родителей. Но там, во дворе, ребенок может быть таким, какой он есть.

Еще один ошибочный момент в воспитании — отсутствие похвалы. Мне не раз признавались подростки: родители их не хвалят, лишь одни критические замечания и одергивания. И это тоже сказывается потом на взаимоотношениях уже взрослых детей с родителями. Конечно, надо давать оценку поведению своего ребенка. Но оценивать надо именно действия, а не его самого. Сказать: ты у нас хороший мальчик, но сейчас поступил неправильно. Это будет по-евангельски. И за хорошие поступки надо хвалить, за какие-то, пусть небольшие, достижения. Тогда у ребенка повышается самооценка, он чувствует себя уверенно, и во взрослой жизни ему это только на пользу.

Постоянно критикуя, одергивая детей, мы вырастим неуверенных в себе людей, эмоционально закрытых, депрессивных. Одна девочка мне рассказывала, что с мамой и папой у нее нет доверительных отношений. Есть одна подружка, но вообще самый близкий друг — кот. Вот так. Она с ним делится своими проблемами, и он говорит ей что-то на ушко на кошачьем своем языке…

В советское время считалось, да и сейчас тоже, что главное — одеть, обуть, дать образование. Какие разговоры по душам? Наоборот, надо больше ругать и совсем не хвалить. Такая педагогика духовно токсична, она вызывает желание побыстрее убежать из этой семьи, там неуютно, некомфортно. Потому и бывает, что девушка в 17-18 лет выскакивает замуж за первого встречного, а потом у нее начинаются проблемы в браке, жизнь не складывается.

«Что бы ни сказала — он в штыки»

— Но, согласитесь, родители чаще преследуют цель помочь ребенку, подсказать с позиции личного жизненного опыта. И многие жалуются уже на взрослых детей: что бы ни сказала, он в штыки. А ведь родительские замечания — это проявление любви.

— Бывает, что и аномалия любви. Смотря, как делаются эти замечания. Реакция на замечания — своеобразный маркер. Если ваши дети воспринимают любые ваши замечания в штыки, значит, вы передавили их в детстве, вас было слишком много. И потом — какова цель этих замечаний? Взрослого человека силовым методом изменить невозможно, у него естественная реакция сохранить свои границы в рамках своих представлений. Изменить можно фигуру из пластилина, скульптуру, но не человека.

— Что же, вообще не давать никаких советов?

— Не просят совет — не давай. Есть «секретное» оружие, которое мы, православные, применяем. Если вы видите какую-то большую проблему у взрослого ребенка, а от вас совет не принимается, есть материнская молитва. Стоите в храме на богослужении и молитесь за сына или дочь, чтобы Бог помог. Идеальный вариант, когда родители взрослых детей живут сами по себе, но в нужный момент подставляют свое плечо.

Есть золотое правило духовников: мы должны говорить тем, кто вопрошает. Это говорили и оптинские старцы: говори только тому, кто спрашивает. Кто не спрашивает, тот не готов воспринимать.

— Есть вопрос о финансовой помощи родителей. Дети берут у родителей деньги, но вот советы воспринимать не хотят…

— Родительская помощь — это не повод для торговли. Как одна, помню, мать сказала своему сыну: не будешь меня слушаться, лишу наследства, перепишу квартиру на другого. То есть ты мне отдай свою свободу, а я тебе — денежки. С духовной точки зрения это неправильно. Так поступать в отношении детей просто безумно.

— Отец Максим, правильно ли я поняла, что если не складываются отношения между родителями и взрослыми детьми, то вина в основном лежит на родителях?

— Думаю, что да. Родители задают определенный эмоциональный тон, систему воспитания и, как правило, не признают права детей на их выбор, на самостоятельность. Этим их фрустрируют, говоря языком психологии. Выход из этой проблемы — отстраненность, молитва и дозированное участие в жизни детей. А благодарность — она будет, если ты вел себя правильно. Гораздо лучше, если ребенок сам к тебе прибежит и скажет: помоги. И ты будешь доволен, что помог, и твой ребенок будет тебе бесконечно благодарен.