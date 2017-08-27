Основная производственная деятельность ООО «Газпром добыча Ямбург» заключается в добыче и подготовке к транспорту газа и газового конденсата. Осуществляя эту работу, компания уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды.

Эти слова подтверждает факт: еще в 1988 году, всего лишь на втором году работы Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, на предприятии была создана лаборатория экологического контроля и промышленной санитарии.

Начало работы лаборатории было скромным: коллектив — всего 4 человека, основная цель — анализ воды из Обской губы и хозяйственно-бытовых стоков на выходе из канализационных и очистных сооружений.

Сегодня Ямбургская лаборатория экологического контроля инженерно-технического центра компании — это 28 дипломированных специалистов. В помощь экологам — самое современное аналитическое оборудование и новейшие методы исследования, позволяющие на уровне международных стандартов определять весь спектр загрязнителей в самых разных объектах окружающей среды. Состояние почвы, воздуха, воды и донных отложений на объектах производственного комплекса и системы жизнеобеспечения газовых промыслов — в здешней лаборатории все эти факторы анализируют по 160 показателям качества. К слову, только тяжелых металлов в списке объектов для исследования более десятка наименований…

— Система капиллярного электрофореза, газовые хроматографы, рентгенофлуоресцентные спектрометры, спектрофотометры и другое оборудование позволяет нам максимально точно определять компоненты-загрязнители в пробах, — буднично рассказывает об уникальных вещах начальник лаборатории Дмитрий Николаев. — Главная цель мониторинга — постоянные наблюдения и систематизация информации, на основании которой строится прогноз возможного неблагоприятного влияния на окружающую среду. Мы обязаны работать на опережение. Приведу лишь один пример. Сооружения по биологической очистке бытовых сточных вод в поселке Ямбург представляют собой результат функционирования системы «активный ил», поэтому необходимо тщательно следить за его состоянием. Поскольку мы находимся за Полярным кругом, на этот активный ил влияют и погодные условия, он страдает от низких температур сточных вод. По результатам полученных анализов мы выдали рекомендации: для поддержания функциональности активного ила необходимо увеличить подачу кислорода в аэротенки.

Также, отметил Дмитрий Николаев, большой объем работ лаборатории связан с охраной водного бассейна. Это несколько сотен точек отбора проб: Обская губа, озера, реки, вплоть до самых мелких речушек. В зоне внимания множество факторов. Например, безопасное обращение с отходами, начиная с момента их образования до захоронения либо переработки. Ежегодно на месторождении образуется более 6000 тонн всевозможных отходов, большую часть которых, включая металлолом, отправляют на «землю» в качестве вторсырья.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» разработана программа производственно-экологического мониторинга, в которой четко расписано, с какой периодичностью и на каких территориях необходимо производить забор тех или иных проб. А территория, надо сказать, огромная: 170 на 50 километров, так что специалисты, особенно в летнее время, часто выезжают далеко за пределы вахтового поселка.

Есть у лаборатории еще одно направление — группа промышленной санитарии. Ее задача — контролировать такие промышленные факторы, как уровень шума, вибрация, микроклимат, освещение, степень загрязнения воздуха. Одним словом, все то, что влияет на самочувствие и работо­способность человека.

Ежегодно в лаборатории выполняется более 40 000 анализов по контролю качества природной среды и источников её загрязнения. Однако при этом лаборатория — не просто первое звено в цепочке экологической службы. Скорее, это связующее звено: работники лаборатории собирают, анализируют, систематизируют информацию о возможных рисках для окружающей среды. И, предоставляя ее в отдел охраны окружающей среды, «мониторят» процесс принятия конкретных решений.

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду и её состояния в зоне влияния производственных объектов ООО «Газпром добыча Ямбург» — задача не просто ответственная. Это работа на перспективу. Конкретное, системное воплощение тех глобальных задач, которые стоят перед нашей страной. И не только в рамках объявленного Года экологии…

Более 40 тысяч анализов ежегодно выполняется в лаборатории.