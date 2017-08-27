Экологическая стратегия от «Газпром добыча Ямбург»
Основная производственная деятельность ООО «Газпром добыча Ямбург» заключается в добыче и подготовке к транспорту газа и газового конденсата. Осуществляя эту работу, компания уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды.
Эти слова подтверждает факт: еще в 1988 году, всего лишь на втором году работы Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, на предприятии была создана лаборатория экологического контроля и промышленной санитарии.
Начало работы лаборатории было скромным: коллектив — всего 4 человека, основная цель — анализ воды из Обской губы и хозяйственно-бытовых стоков на выходе из канализационных и очистных сооружений.
Сегодня Ямбургская лаборатория экологического контроля инженерно-технического центра компании — это 28 дипломированных специалистов. В помощь экологам — самое современное аналитическое оборудование и новейшие методы исследования, позволяющие на уровне международных стандартов определять весь спектр загрязнителей в самых разных объектах окружающей среды. Состояние почвы, воздуха, воды и донных отложений на объектах производственного комплекса и системы жизнеобеспечения газовых промыслов — в здешней лаборатории все эти факторы анализируют по 160 показателям качества. К слову, только тяжелых металлов в списке объектов для исследования более десятка наименований…
— Система капиллярного электрофореза, газовые хроматографы, рентгенофлуоресцентные спектрометры, спектрофотометры и другое оборудование позволяет нам максимально точно определять компоненты-загрязнители в пробах, — буднично рассказывает об уникальных вещах начальник лаборатории Дмитрий Николаев. — Главная цель мониторинга — постоянные наблюдения и систематизация информации, на основании которой строится прогноз возможного неблагоприятного влияния на окружающую среду. Мы обязаны работать на опережение. Приведу лишь один пример. Сооружения по биологической очистке бытовых сточных вод в поселке Ямбург представляют собой результат функционирования системы «активный ил», поэтому необходимо тщательно следить за его состоянием. Поскольку мы находимся за Полярным кругом, на этот активный ил влияют и погодные условия, он страдает от низких температур сточных вод. По результатам полученных анализов мы выдали рекомендации: для поддержания функциональности активного ила необходимо увеличить подачу кислорода в аэротенки.
Также, отметил Дмитрий Николаев, большой объем работ лаборатории связан с охраной водного бассейна. Это несколько сотен точек отбора проб: Обская губа, озера, реки, вплоть до самых мелких речушек. В зоне внимания множество факторов. Например, безопасное обращение с отходами, начиная с момента их образования до захоронения либо переработки. Ежегодно на месторождении образуется более 6000 тонн всевозможных отходов, большую часть которых, включая металлолом, отправляют на «землю» в качестве вторсырья.
В ООО «Газпром добыча Ямбург» разработана программа производственно-экологического мониторинга, в которой четко расписано, с какой периодичностью и на каких территориях необходимо производить забор тех или иных проб. А территория, надо сказать, огромная: 170 на 50 километров, так что специалисты, особенно в летнее время, часто выезжают далеко за пределы вахтового поселка.
Есть у лаборатории еще одно направление — группа промышленной санитарии. Ее задача — контролировать такие промышленные факторы, как уровень шума, вибрация, микроклимат, освещение, степень загрязнения воздуха. Одним словом, все то, что влияет на самочувствие и работоспособность человека.
Ежегодно в лаборатории выполняется более 40 000 анализов по контролю качества природной среды и источников её загрязнения. Однако при этом лаборатория — не просто первое звено в цепочке экологической службы. Скорее, это связующее звено: работники лаборатории собирают, анализируют, систематизируют информацию о возможных рисках для окружающей среды. И, предоставляя ее в отдел охраны окружающей среды, «мониторят» процесс принятия конкретных решений.
Комплексная оценка воздействия на окружающую среду и её состояния в зоне влияния производственных объектов ООО «Газпром добыча Ямбург» — задача не просто ответственная. Это работа на перспективу. Конкретное, системное воплощение тех глобальных задач, которые стоят перед нашей страной. И не только в рамках объявленного Года экологии…
Более 40 тысяч анализов ежегодно выполняется в лаборатории.
Справка «ТИ»
В 2017 году в ООО «Газпром добыча Ямбург» запланировано порядка 100 мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. Экологическая политика компании преследует долгосрочные цели и содержит обязательства по минимизации экологических рисков, сохранению экосистемы ЯНАО, защите интересов коренных малочисленных народов Севера. Для достижения этих целей при освоении нефтегазоконденсатных месторождений специалисты проводят постоянный производственный экологический мониторинг, используют эффективные запатентованные природоохранные технологии. Благодаря этому удается неуклонно снижать техногенное воздействие на окружающую среду. В частности, предприятие сокращает объем выбросов парниковых газов в атмосферу и потребление топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды; переводит технику на компримированный природный газ; строительство скважин в течение нескольких лет ведется без захоронения отходов бурения. С начала производственной деятельности предприятие рекультивировало более 22 тысяч гектаров тундры.