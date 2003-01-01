В эти дни в нашем городе гостит очень интересный человек — Инна Оровна Собенникова, внучка купца 1-й гильдии из города Кяхта Василия Алексеевича Собенникова, успевшего в начале прошлого столетия, за очень недолгий срок проживания в Тюмени, приобрести также глубокое уважение и почёт среди местных горожан.

Знакомство с гостьей

В воскресение, 22 октября, в стенах литературно-краеведческого центра им. В. Крапивина состоялась первая встреча Инны Собенниковой с тюменцами. Человек невероятно обаятельный, улыбчивый и открытый, она с нескрываемым удовольствием пообщалась в этот день со всеми желающими, коих в этот день собралось немало.

Инна Оровна родилась в послевоенном Свердловске. Она — дочь младшего сына Василия Алексеевича Собенникова, названного в честь Преподобного Ора Фиваидского, проведшего много времени в пустыне в познании божьей истины. Когда родилась дочь, Ору Васильевичу было уже 50 лет, ведь много времени он провел в заточении как буржуазный потомок. Затем он стал заведующим кафедрой иностранных языков Уральского политехнического института.

Когда Инне исполнилось 7 лет, отец отправил ее учиться и жить в Москву, к родной тете Азелле. Она занималась дальнейшим воспитанием Инны Оровны. Она же и рассказала о происхождении от знатного купеческого рода. Тогда Инна Оровна увлеклась изучением своей генеалогии, пронеся это сквозь многие годы.

В Москве Инна Оровна познакомилась, а позже вышла замуж за человека, который оказался потомком «последнего князя Куракина, Федора Алексеевича, который умер в Москве на Басманной улице в собственном доме». Как супруга княжеского потомка Инна Оровна общалась с другими представителями династии Куракиных, узнавала множество фамильных историй и легенд. В один момент она стала записывать эти истории, собирать документальную информацию о роде Куракиных, в результате чего в свет вышел двухтомник «Потомки о предках князей Куракиных», торжественно переданный в дар литературно-краеведческому центру. К слову, представители рода Куракиных имели отношение и к нашему краю — один из них был тобольским воеводой, другие и вовсе присутствовали при взятии казаками Сибири.

Невозможно также не отметить, что дочь Инны Оровны, Мария Калинина, в 1988 году стала победительницей первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица»…

Собенников в Тюмени

На встрече в литературно-краеведческом центре также прозвучал доклад краеведа Светланы Чулкиной о годах пребывания Василия Алексеевича Собенникова в Тюмени.

Итак, купец 1-й гильдии Василий Собенников при переезде в Тюмень уже был богатейшим чаеторговцем, владельцем кожевенных заводов в приграничной Кяхте, откуда он был родом, почетным гражданином и бывшим главой этого города.

Первые упоминания о нем в Тюмени датированы 1906 годом, когда он приобрел дом у купца 1-й гильдии, владельца банковской конторы Якова Прохоровича Андреева. Дом этот по сей день сохранился, находится он на углу улиц Республики и Челюскинцев. Также появление Собенникова в нашем городе связано с приобретением на улице Береговой кожевенного завода у г-на Некрасова. Интересно, что до этого Кяхту с деловым визитом посещал влиятельнейший тюменский судовладелец Иван Иванович Игнатов. Не исключено, что в период напряженных торговых отношений с Китаем он мог посоветовать Василию Алексеевичу приобрести недвижимость в Тюмени с дальнейшим переездом.

Уникальность личности Василия Собенникова состоит в том, что в самые короткие сроки он добивался признания на самом высоком уровне как общественной жизни, так и городского управления. Где бы он ни находился, судьба всегда быстро возносила его в самые высшие слои общества. Тюмень не стала исключением.

В 1906 году Василий Алексеевич как совладелец торгового дома «Собенников и братья Молчановы» приобретает крупнейший кожевенный завод купца Колмогорова. В 1907 году Собенников становится членом попечительского совета женской гимназии, помогает погорельцам Больших Каскаринских Юрт. В 1908-м избирается почетным попечителем Александровского реального училища, становится главой торгового дома «Собенников и К», членом попечительского совета Владимирского сиропитательного заведения. Уже в 1909 году он становится потомственным почетным гражданином. 1910-й — крупнейший торговец прессованным «кирпичным» чаем, кожами, до 1915 года — председатель биржевого комитета. Владелец заимки в 15 верстах от Тюмени. В том же 1910 году из-за карточного дома Василий Собенников лишается кожевенного предприятия, однако состояние его позволяет продолжать оказывать помощь сиропитательному заведению и реальному училищу. В 1911 году он становится соакционером пароходно-торгового товарищества «Иванов и К», с тем же Ивановым приобретает акции Тюменской компании электричества. В 1913 году Собенников становится почетным мировым судьей. Является администратором по делам товарищества «Машаров и К». В 1915-м по приказу императора за отличную, усердную, полезную деятельность Василий Алексеевич награждается орденом Святого Святослава.

Последние документальные упоминания о Собенникове в тюменской хронике датированы 1918 годом, когда карательный отряд Михаила Запкуса издал приказ № 4, в котором вводилась контрибуция на буржуазию в размере 2 миллионов рублей. Имя Василия Собенникова в этом списке стояло под номером одиннадцать.

Жизнь и деятельность Василия Алексеевича Собенникова требует глубочайшего изучения, с чем согласна и гостья нашего города. По словам Инны Оровны, ее дед скончался в 1938 году в «Бутырке». Из этого можно делать лишь поверхностные выводы, на уровне предположений, что с 1918 года выдающийся купец скитался по тюрьмам.

О чём беседа шла…

Во время встречи Инна Оровна показывала фотографии своих предков, фото города Кяхты и Троицкосавска, позже вошедшего в состав Кяхты, в котором как раз родился и жил ее дед Василий Алексеевич. О том, что Кяхта — это торговый город на границе с Китаем (теперь это граница с Монголией). По разные стороны границы Китай и Россия построили купеческие города, где мужчины совершали свои сделки. Собенников, в частности, закупал в Китае расписные красочные коробки для чая.

Рассказывала Инна Оровна и о селении, где живут исключительно Собенниковы, что может показаться выдумкой, однако это не так. Там, по невероятному стечению обстоятельств, она познакомилась со своими родственниками. Из местной краеведческой книги Инна Оровна узнала, что еще в 1720-х годах несколько братьев Собенниковых за запрещенную коммерческую деятельность на Дунае были сосланы Петром I на читинские копи. Вернуться обратно им не позволили, и они основали здесь селение, взяв в жены местных женщин, буряток и якуток. Отсюда в крови Собенниковых появился «восточный оттенок».

Поведала гостья и о том, что Кяхта еще сто лет назад была богатейшим чистым городом. В нем проживали исключительно купцы, поэтому убранство и великолепие городских улиц истинно восхищали. Беда в том, что в наше время практически ничего не изменилось — лишь постарело все. Даже собор в Кяхте, который был самым благолепным и богатым в Сибири, сегодня снаружи отреставрирован, а внутри от былой роскоши не осталось и следа. То же касается и частных домов местных «олигархов», таких как, например, купец Лушников, который был на службе у отца Василия Алексеевича и дружил с дедом Инны Оровны. Тот же Лушников был учеником самих Бестужевых — вместе с Василием Алексеевичем бегали они в гости к ним.

Все члены семьи Собенниковых были почетными членами Географического общества, постоянно выезжали на природу — на охоту, рыбалку, простой семейный отдых. Василий Алексеевич вместе с другими кяхтинскими купцами создал и поддерживал материально великолепный богатейший краеведческий музей, роскошь коллекции которого Инна Оровна, что приятно, сравнивает с богатством коллекции нашего тюменского краеведческого музея.

Замечу: Инна Оровна акцентировала внимание на том, что ударение в фамилии Собенников нужно ставить не на второй слог, как мы привыкли, а на первый. Так что правильно нужно говорить СОбенников.

Наша гостья пробудет в Тюмени еще несколько дней. 2 и 3 ноября в стенах областной библиотеки им.

Д.Менделеева пройдет первый крае-ведческий фестиваль, на котором Инна Оровна в качестве почетного гостя представит большой часовой рассказ о семействе Собенниковых. И действительно — лучше один раз услышать…