Даже метеорологи не могут дать точный прогноз о том, какой будет предстоящая зима. Поэтому лучше на всякий случай основательно подготовить сад к возможным морозам. А уж затем заняться комнатными растениями, огородом на подоконнике. Здесь лунный календарь тоже пригодится.

1 ноября с 10-44 до 13-47 3 ноября растущая Луна в Овне. Дни непосадочные. При хорошей погоде можно почистить участок от опавших листьев, подготовить грядки к весенним посевам и посадкам, поставить опоры в поликарбонатных теплицах, чтобы их не раздавило снегом, разложить отравленные приманки для мышей, развесить черные ленты для отпугивания зайцев. Лапником, срезанными стеблями малины, растительными остатками утепляем грядки с земляникой, озимым чесноком, овсюжком.

3 ноября с 13-47 до 14-27 5 ноября Луна в Тельце. Дни полнолуния. Полнолуние 4 ноября в 09-24. Неудачное время для работы с растениями.

5 ноября с 14-27 до 14-46 7 ноября убывающая Луна в Близнецах. Растения не беспокоим. Если позволяет погода — сухо и температура воздуха выше ноля, проведите в саду искореняющую обработку 3%-ной бордоской жидкостью.

7 ноября с 14-46 до 16-30 9 ноября убывающая Луна в Раке. Можно начинать посевную ранних салатных культур в огороде на подоконнике. Сеем кресс-салат, рукколу, кинзу. Пора заняться комнатными цветами: полив, подкормка, обработка от возможных вредителей, при необходимости — пересадка в горшки большего диаметра. На участке проверьте, все ли декоративные культуры укрыты на зиму, молодые яблони оберните «Агрилом».

9 ноября с 16-30 до 20-42 11 ноября убывающая Луна в знаке Льва. Неблагоприятные дни для работы с растениями. Проведите ревизию семян, оставшихся с прошлых сезонов. Семена, срок хранения которых истек, придётся выбросить, так как толку от них не будет. Составляем севооборот на следующий сезон, просчитываем, сколько и каких семян нужно приобрести.

11 ноября с 20-42 до 03-27 14 ноября убывающая Луна в Деве. Хотя Луна убывающая, но знак — самый благоприятный для цветов. Устройте душ для комнатных растений, подкормите их, можно заменить верхний слой почвы на свежий или вообще пересадить цветы в новые, большие по объему горшки. Если обнаружили очаги болезней, вредителей, безотлагательно проведите обработку. В условиях квартиры болезни и вредители очень быстро поражают все растения. На участке можно заняться заготовкой черенков плодовых и ягодных культур. Если выпал снег, окучьте им все ценные культуры, набросайте его на грядки с земляникой, озимым чесноком и овсюжком.

14 ноября с 03-27 до 12-20 16 ноября убывающая Луна в Весах. Дни посадочные. Можно посеять ранние зеленные культуры, высадить в горшки луковицы, предназначенные для выгонки зелени.

16 ноября с 12-20 до 23-00 18 ноября Луна в знаке Скорпиона. Дни новолуния. Новолуние 18 ноября в 15-43.

16 ноября можно заняться комнатными растениями: подкормить, полить, пересадить, а также посеять зеленные культуры. Эти дни удачны для засолки капусты. Ни в коем случае не используйте для квашения сорта и гибриды, предназначенные для зимнего хранения.

18 ноября с 23-00 до 11-15 21 ноября растущая Луна в Стрельце. Неблагоприятные дни для работы с растениями. Если выпал снег, утеплите им розы, грядки с земляникой. Пока нет сильных морозов, нарежьте черенков с яблони, груши, смородины для укоренения и перепрививок ранней весной. После сильных морозов черенки не заготавливают.

21 ноября с 11-15 до 00-15 24 ноября растущая Луна в Козероге. Хорошие дни для пересадки комнатных цветов, особенно крупномеров — фикусов, монстер, пальм. Можно посеять в плошки кресс-салат, рукколу, долго всходящие цветочные культуры, посадить репчатый лук на выгонку зелени.

24 ноября с 00-15 до 12-05 26 ноября растущая Луна в Водолее. Дни непосадочные. Любители экспериментов могут посеять семена комнатных цветов, провести обрезку, формирование растений.

26 ноября с 12-05 до 20-31 28 ноября растущая Луна в Рыбах. Хорошие дни для ухода за комнатными растениями. Возможен полив с подкормкой, пересадка, перевалка, подсыпка свежей земли. Проверьте, не появились ли насекомые, очаги болезней.

28 ноября с 20-31 до 00-39 1 декабря растущая Луна в Овне. Дни непосадочные. Приобретаем семена, строим планы на следующий сезон.