С наступлением зимы многие комнатные цветы оказываются в состоянии стресса. На них крайне негативно сказываются недостаток солнечного света, сухой жаркий воздух, холодный подоконник, сквозняки, активизировавшиеся вредители и болезни.

Зимняя жизнь домашнего цветника

С наступлением зимы многие комнатные цветы оказываются в состоянии стресса. На них крайне негативно сказываются недостаток солнечного света, сухой жаркий воздух, холодный подоконник, сквозняки, активизировавшиеся

вредители и болезни.

Безусловно, каждой культуре требуется индивидуальный подход. Однако есть и общие правила ухода за всеми многолетниками, живущими в наших домах. И они совсем несложные.

Прежде всего необходимо сократить полив, повысить влажность воздуха в квартире, по возможности разместить растения в самом прохладном месте и обеспечить их дополнительным освещением.

Например, фуксии, гортензии, олеандры, лавровые деревца следует поливать 1-2 раза в месяц, если они находятся в помещениях, где температура воздуха ниже обычной комнатной. Кактусам тоже нужен редкий полив. Цветущие зимой сенполии, эухарис, жасмин поливают умеренно, только тогда, когда слой почвы подсохнет на глубину 1-2 см. Растущие и в холодное время года монстеры, сциндапсусы следует поливать регулярно, но умеренно, а вот азалии и циперусы требуют постоянного увлажнения почвы.

Не забывайте: растения нельзя поливать на ночь. Вода должна быть комнатной температуры, отстоянной в течение суток.

Именно зимой многие комнатные цветы сильно страдают от вредителей и болезней.

Самые распространенные вредители — паутинный клещик, тля и трипс. Если их немного, задействуйте биологические препараты «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Биотлин», «Лепидоцид» или химический препарат «Актеллик».

При большом количестве насекомых лучше сразу брать «Актару». Этот же препарат — незаменимое средство, если помимо клещика и трипсов обнаружите мучнистого червеца и белокрылку. К сожалению, в последние годы они все чаще встречаются на комнатных растениях.

При лечении заболеваний, вызванных различными грибами, эффективен «Максим». Правда, он может окрасить листья и стебли в красный цвет. От мучнистой росы и ржавчины используют «Топаз», от корневых гнилей, фузариоза — биологические препараты «Алирин-Б», «Гамаир» или «Глиокладин».

Растущим и цветущим в зимнее время комнатным цветам требуются регулярные подкормки. Особенно после обработки от болезней или вредителей. В качестве комплексных удобрений используют «Фиалку», «Фертику-Люкс», «Агриколу», «Радугу», «НВ-101».

Подкормку проводят строго после полива, по схеме: полив — подкормка — полив, чтобы на поверхности земли не оставались частички удобрений и верхний слой почвы не засолялся.

Мальва: эффектная и неприхотливая

«В прошлом году соседка по даче поделилась семенами мальвы, выросшей у неё на участке. Весной мы их посеяли в рассадник. Всхожесть оказалась чуть не стопроцентной. Осенью подросшие растения высадили в клумбу. Надо ли было саженцы чем-то укрывать на зиму? И вообще, есть ли какие-то особые требования по уходу за этим растением?»

Мальва, или просвирник, или калачики, или шток-роза, — из семейства мальвовых, имеющего однолетние, двулетние и даже многолетние виды.

Это травянистое растение с высокими, порой достигающими более двух метров толстыми стеблями, плотно усыпанными крупными цветами-чашечками или махровыми, напоминающими небольшие белые, лимонные, малиновые, розовые, вишневые, фиолетовые розочки или пионы.

Шток-роза очень эффектна и в то же время неприхотлива, поэтому во многих садах ее используют в качестве живой изгороди, для декорирования хозяйственных построек и беседок. Она прекрасно смотрится в компании с высокими подсолнухами или космеей.

Размножается мальва семенами, делением или черенкованием.

Гибридные растения — с махровыми цветами — сеют в марте на рассаду. Весной ее высаживают на постоянное место. Поскольку корни у маленьких растений нежные, тонкие, пересаживать их следует предельно аккуратно, не нарушая земляного кома. Мальва, выращенная через рассаду, может зацвести в этот же сезон.

Второй вариант размножения гибридов — зелеными черенками или делением корневой розетки. Дело в том, что семена, собранные с таких разновидностей, как правило, не наследуют сортовые признаки материнских растений, а некоторые из них и вовсе бесплодны.

При делении весной от корневой розетки берут отросток и высаживают его на постоянное место. Летом для размножения используют черенки, нарезанные из стебля. Их укореняют в рассадных ящиках или в грядке под мини-парником (пластиковая бутылка с обрезанным горлышком).

Немахровые мальвы менее прихотливы. Они могут расти на одном месте несколько лет, обеспечивая продолжение жизни собственными семенами, которые осенью падают на землю, прекрасно зимуют, а весной всходят. В первый год у «новорожденных» образуется прикорневая розетка листьев, а зацветают они на следующий год.

Цветет шток-роза с июля до заморозков. Отцветшие стебли срезают, стараясь не повредить розетку.

Чего не любит мальва, так это пересадки. Ее рекомендуется сразу сеять на постоянное место, поскольку корневая система очень уязвима. На зиму посадки ничем не укрывают. Если место высокое, ничем не защищенное от ветра, то лучше на посадки набросать те же срезанные стебли и листву с плодовых деревьев. Растительные остатки будут хорошо задерживать снег.

Уход за этой культурой простой: полив в засушливую погоду и периодические подкормки. Они необходимы как для пышного цветения, так и для защиты от ржавчины — заболевания, которому подвержена шток-роза.

При первых же признаках появления ржавчины — рыже-коричневые точки на листьях — используйте «Топаз». Им придется обработать растения несколько раз за лето. Тогда мальва до поздней осени будет радовать пышным и ярким цветением.

Белый чулок для плодового дерева

Приятно видеть в саду ухоженные яблони и груши с побеленными стволами. Но все ли знают, что белые «чулки» на стволах — не дань красоте, а забота о здоровье плодовых деревьев?

Для любого дерева кора является защитной оболочкой от всех неблагоприятных изменений в природе — яркого солнца, холодного ветра, мороза, возбудителей грибных заболеваний, вредителей и, наконец, от зубов зайцев и мышей.

Чтобы кора успешно выполняла свою функцию, ей тоже, в свою очередь, требуется забота и постоянный уход. Побелка — лучшее профилактическое средство от всевозможных повреждений коры.

Белый цвет хорошо отражает солнечные лучи, не позволяя коре нагреваться зимой, весной сдерживает раннее пробуждение, тем самым уберегая дерево от цветения в пик заморозков.

Проводить побелку рекомендуется два раза в год — весной и осенью. Причем осенняя — после листопада, в октябре и даже ноябре, в погожий день, при положительных температурах — самая ответственная. С ее помощью стволы и скелетные ветки дезинфицируют от вредителей, за лето размножившихся в трещинках коры, защищают от зубов зайцев, от наледи, которая может образовываться, а также от зимних солнечных ожогов и морозобоин.

Перед побелкой кору необходимо очистить жёсткой щёткой от отслоившихся тканей, обеззаразить все трещины и раны, срезы и спилы замазать садовым варом или пастой «РанНет», «Живицей».

Плодовые деревья моложе пяти лет белить не рекомендуется, особенно известью, поскольку она может вызвать ожоги или растрескивание тонкой коры. Правда, сейчас чаще используют специальные акриловые, водоэмульсионные краски, которые не наносят ущерба молодым деревцам. Но все-таки лучше первые два года саженцы защищать от зимнего солнца и ветра «Агрилом».

При выборе краски обращайте внимание на её качество и плотность. Консистенция должна быть однородной, чтобы ствол окрашивался равномерно, без полос и проплешин, и не слишком густой, иначе частички раствора забьют поры и кора перестанет дышать.

Красить деревья следует как можно выше, захватывая все скелетные ветки. От белых полосок — «носочков» на нижней части ствола проку не будет. Если уж защищать, так основательно!

Сам себе Мичурин

В последние годы дачники активно занялись перепрививкой плодовых деревьев. Выращивание на одном дереве нескольких сортов одной, а то и двух культур позволяет получать богатый урожай фруктов даже на небольшом по площади участке.

Прививка плодовых деревьев — занятие интересное, увлекательное, но непростое. В первую очередь нужно знать, какие требуются черенки.

Как правило, прививочный материал заготавливают в начале зимы либо ранней весной. Многие садоводы-практики предпочитают делать это до середины ноября, после листопада, пока не ударили сильные морозы (при температуре не ниже -15-20оС). К этому времени растения уже перешли в состояние полного покоя, побеги закалились, а поселившиеся на них в течение летнего сезона болезнетворные грибы и вредители уже погибли.

В чем смысл осенней заготовки черенков? Однолетние побеги, которые используются для прививки, отличаются высоким качеством, так как еще не успели пострадать от морозов. Они остаются в состоянии покоя до самого момента прививки, что принципиально важно, поскольку для этой процедуры требуются только «спящие» черенки.

Для прививок берут здоровый однолетний прирост в середине кроны, так как верхние ветки еще до конца не вызрели, а самые нижние, как правило, слабые. Побеги выбираем с южной, солнечной стороны. Обрезаем их так, чтобы на старой ветке остался «пенёчек» с 2-3 почками. Если есть возможность, режем побег вместе с небольшой частью двухлетней ветки. Такие черенки лучше сохраняются до весны. Срезы на черенках желательно замазать садовым варом.

Длина черенка должна быть 30-40 см, толщина — как у простого карандаша. Побег, взятый на южной стороне дерева, имеет короткие междоузлия. Черенки заготавливают с небольшим запасом, так как всегда есть вероятность, что часть из них может погибнуть в процессе хранения.

Прививочный материал обязательно промаркируйте, укажите сорт, место и дату срезки, свяжите в пучки, заверните в компрессную бумагу или в плотную хлопчатобумажную ткань, уложите в полиэтиленовые пакеты так, чтобы черенки «дышали», и немедля отправьте на хранение. Оттягивать этот момент нежелательно, так как побеги быстро подсыхают.

Способов и мест хранения черенков несколько. Во-первых, их можно заложить в подвал, если температура в нем стабильно держится на уровне 0+2оС. Во-вторых, разместить в овощном ящике холодильника. Чтобы побеги хорошо сохранились, их перед закладкой можно полностью запарафинировать либо обработать жидким парафином только концы. Затем завернуть в увлажненную ткань или бумагу и положить в пакет, не завязывая его плотно.

Третий вариант самый простой. Упакованные в ткань и полиэтилен черенки хранят на участке, в месте, где долго не тает снег. Сверху кладут сухую траву, лапник, чтобы мыши не добрались до веточек, затем засыпают опилом и снегом.

Прививочный материал вам понадобится лишь в апреле — начале мая, когда начнется сокодвижение.