Изначально я хотел назвать свои заметки — «Один день из жизни сыньского ханты». Нынешней осенью мне повезло общаться с этими людьми, многие сотни лет живущими в тесной и неразрывной связи с природой. Несмотря ни на какие глобальные перемены и непрерывную переоценку ценностей, присущую современному обществу, сыньские ханты остаются верными своей изначальной «системе координат». Богатства их территории — олени, рыба, пушнина, дичь — не мешают им оставаться детьми. Древними детьми своего племени.

…Ночью выпал снег. Изба к утру остыла, и совсем не хотелось вылезать из тёплой постели. Однако первый заморозок для ханты, охотников за боровой дичью, это как лампочка для мотылька. Скоро все пойдут к своим лодкам. Пора за дело…

Кто-то идет вверх, кто-то вниз по течению. Все вглядываются в верхушки деревьев: дичь вылетает из тайги, чтобы набить себе зоб камушками, на этом ее и можно подловить. Если добытчик видит маленькую «кочку» с характерным очертанием глухаря, косача или копылухи, он сразу сбавляет скорость и подходит к берегу. Дальше все зависит от точности. Детали не нужны — охотники и так знают, а посторонним не понять. Одним словом, обычное осеннее утро в этих краях.

К обеду все возвращаются в деревню. Кто-то скромно хвастает трофеем, кто-то громко рассказывает о том, как упустил добычу. Затем — в полном сочувствии друг к другу — долго пьют чай.

Что дальше? А дальше мы собираемся посетить священное божество по имени Кев-урху-акем-ики (переводится с ханты как «каменной гряды старик»). Это покровитель оленьих стад и оленеводов и, кстати, хранитель той самой реки Сыня.

В наш нынешний визит к хантыйскому идолу мужчинам предстояло проверить — «всё ли в порядке».

— В прошлом году пришёл мишка и немного похулиганил. Разбросал вещи, пытался открыть домик, но ничего у него не вышло, — вспоминает Степан Куртямов, между делом ощипывая утку.

Рассказ его был долог. А если коротко…

Два раза в год ханты проводят ритуал: совершают подношения, приносят в жертву оленя. Несут сукно, брезент, завязывают в него монеты. К божеству приходят по самым разным поводам. Ну, а если рождается мальчик, то тогда приносят в жертву оленя. А еще делают маленький ритуальный лук и стрелу — и подносят к хранителю. Теперь можно не беспокоиться: считается, что в войско Кев-урху-акем-ики прибавился еще один воин.

…А рыбалка, спросите вы?

Рыбалка здесь почти каждый день. Кто-то солит рыбу в бочках (это впрок!). Кто-то ловит налима на обед. У каждого свои вкусы и нужды. Река об этом знает. И каждый день на реке идёт своя жизнь. Нам остаётся наблюдать…

Тянуть невод в реке с буйным течением совсем не просто. Иногда это течение может затянуть на камень, тогда приходится закидывать заново. И оно того стоит.

Сам видел: при свете луны вышел лис. Тихонько подошел к противоположному краю невода и начал выпутывать рыбину. Нам ничего не оставалось, как помочь ему. Кинули пару рыбок, и он радостно утащил их в кусты. Правда, на этом не остановился — поверив в человечество, требовал еще и еще. В итоге утащил штук пятнадцать и скрылся.

Мы тоже отправились с уловом домой. Сварили уху, поели и легли спать. Завтра новый день и новая работа. Один день из сотен лет.