В понедельник в областном центре стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Состязания «особых» мастеров будут длиться два дня.

В прошлом году конкурс проводился в Тюменской области впервые и собрал всего три десятка участников: массажистов, социальных работников, пекарей, специалистов по администрированию баз данных и адаптивной физической культуре. Нынче в состязаниях принимают участие около ста студентов и работников. Соревнования проходят по 14 компетенциям. Среди новых направлений — «кондитерское и поварское дело», «психология», «слесарное дело», «медицинский и лабораторный анализ», «медицинский и социальный уход», «зубной техник». На базе регионального отделения ВОС пройдут соревнования по сборке-разборке электронного оборудования и информационной безопасности. На семи площадках выполнение заданий оценивают около 50 экспертов — представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Цель международного движения «Абилимпикс» — помочь обществу разглядеть профессиональные возможности инвалидов, взглянуть на людей с особенностями здоровья как на достойных работников, содействовать их профессиональной ориентации и занятости. Самим участникам конкурс профмастерства помогает оценить умения и навыки, поверить в свои силы.

На Национальный чемпионат «Абилимпикс», который пройдет в Москве 1-3 декабря, отправится по представителю от каждой компетенции из числа победителей и призеров. В прошлом году тюменцы с особенностями здоровья привезли из столицы три золотых и одну серебряную медаль.

В Тюменской области ведется активный диалог с работодателями по созданию специальных рабочих мест и замещению инвалидами вакансий, заявленных в рамках установленной квоты. Кроме того, идет индивидуальная работа с гражданами, имеющими инвалидность. По словам начальника управления занятости областного департамента труда и занятости населения Вадима Самсонова, инвалидам оказываются услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке, предлагается пройти обучение и получить дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям.

Около 100 человек с инвалидностью соревнуются по 14 компетенциям на региональном чемпионате «Абилимпикс».