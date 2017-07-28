Первые тюменцы, пожелавшие вступить в ряды защитников леса, на прошлой неделе получили удостоверения общественных лесных инспекторов.

Предварительно они прошли необходимое собеседование в областном департаменте лесного комплекса и успешно ответили на все экзаменационные вопросы. На вручении удостоверений специалисты департамента поблагодарили активистов за неравнодушную гражданскую позицию и выразили уверенность в том, что в ближайшее время ряды общественников будут только пополняться.

Напомним, с инициативой создания в нашем регионе системы общественных лесных инспекторов выступил Общественный совет при департаменте лесного комплекса Тюменской области в июне этого года. Инициатива была оперативно поддержана органами исполнительной власти: уже в сентябре были завершены все необходимые документационные процессы.

Итак, главная задача лесных общественников — это пропаганда бережного отношения к лесу среди населения. Они будут рассказывать жителям региона о правилах противопожарной безопасности в лесах, разъяснять требования лесного законодательства. Также они обязаны информировать специалистов отдела государственного лесного контроля о выявленных фактах нарушений лесного законодательства и предоставлять им отчеты о проделанной работе.

Кроме этого, общественники имеют право совместно с государственными лесными инспекторами участвовать в организации и проведении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Они также могут оказывать содействие государственным лесным инспекторам в задержании и проведении личного досмотра лиц, совершивших правонарушения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, вносить свои предложения по совершенствованию деятельности по использованию лесных ресурсов, принимать участие в заседаниях Общественного совета при департаменте.

Желающие вступить в состав общественных лесных инспекторов тюменцы должны обратиться в департамент лесного комплекса.