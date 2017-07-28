Ефим Григорьевич ОДИНЦЕВ родился 28 октября 1925 года в деревне Аксурка Дубровинского (ныне Вагайского) района.

Ефим Григорьевич ОДИНЦЕВ родился 28 октября 1925 года в деревне Аксурка Дубровинского (ныне Вагайского) района. После начальной школы работал в колхозе. В рядах Красной армии с февраля 1943-го, проходил курсы радистов в Темиртау (Казахстан), после их окончания направлен в отдельный батальон связи стрелкового корпуса на 1-й Прибалтийский фронт. Участвовал в освобождении прибалтийских республик, затем сражался на 1-м Белорусском фронте, освобождал Польшу, форсировал Одер. Победу встретил в Берлине, после продолжил службу в немецком городе Штендаль. Из наградного листа: «…в течение боёв за Берлин не имел ни единого случая потери связи со штабом армии. Зачастую одновременно работая и за электромеханика, он не задержал ни единой особо важной шифровки и боевого донесения. При слабой слышимости, различными обходными путями через ур. корреспондентов т. Одинцев своевременно доставлял и принимал боевые документы». Демобилизовался радиотелеграфист 1 класса Одинцев в звании старшины в июне 1950 года, работал мотористом в Дубровинской киносети, затем радиотехником в Карагайской МТС. В 1959 году, переехав в посёлок Курья, трудился до выхода на пенсию в лесозаготовительном участке слесарем 6-го разряда. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и многими другими наградами. Проживает в посёлке Курья Вагайского района.

Артемий Афанасьевич ХОРЗОВ родился 29 октября 1923 года в селе Новохорзово Новозаимского (Заводоуковского) района. После окончания 4 классов начал работать в колхозе. В 1941 году призван в армию, воевал на Ленинградском, 2-м Украинском фронтах, участвовал в сражениях на Курской дуге, артиллерист. Освобождал Чехословакию, Венгрию, победу встретил в Германии. «…За то, что 17.02.1945 года в р-не х. Иванов, когда противник перешёл в наступление крупными силами пехоты и танков, в составе орудийного расчёта подбил 2 танка и одно самоходное орудие» (из наградного листа к медали «За отвагу»). Демобилизовавшись в 1946 году, вернулся в родное село, работал в колхозе. После переезда в 1967 году в Ялуторовск трудился в ремонтно-строительном управлении, затем в совхозе им. Чкалова. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими многочисленными наградами. Живёт в Ялуторовске.

Николай Антонович СОКОЛОВ родился 31 октября 1924 года в деревне Шашова Упоровского района в семье, в которой было одиннадцать детей. Закончив шесть классов, учился в школе фабрично-заводского обучения (ФЗО) в Тюмени. В 17 лет был призван в армию, с 8 января 1943-го и до конца войны служил в 104-м Псковском гвардейском полку Воздушно-десантных войск. После войны остался на службе в ВДВ, кадровый военный со стажем службы 32 года, подполковник в отставке. После службы в армии на протяжении 20 лет работал в горисполкоме Севастополя. В 1993 году переехал поближе к родным местам, в город Ялуторовск, где проживает по сей день. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многочисленными другими наградами.