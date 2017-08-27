Представители вьетнамской компании «TH true milk» рассматривают возможность строительства в регионе комплексов молочного животноводства и завода по переработке молока.

Молочный интерес вьетнамской компании

Представители вьетнамской компании «TH true milk» рассматривают возможность строительства в регионе комплексов молочного животноводства и завода по переработке молока.

В состав корпорации входят молочные фермы, заводы по переработке молока, компании-дистрибьюторы. TH Group является вторым во Вьетнаме производителем молока после компании Vinamilk.

Специалисты компании побывали на потенциальных площадках в Сорокинском и Сладковском муниципальных районах. По результатам поездки состоялась встреча с заместителем губернатора Вадимом Шумковым, по итогам которой достигнута договоренность о дальнейшей проработке реализации инвестиционного проекта.

В планах компании построить четыре молочно-товарных комплекса. Суммарная численность дойных коров в них составит порядка 24 тысяч. Будет создано более тысячи новых рабочих мест. Правительство Тюменской области намерено подписать соглашение с компанией до конца 2017 года.

Тюменское пришлось по вкусу

В Надыме прошла очередная продуктовая ярмарка тюменских сельхозпроизводителей.

За два дня горожане раскупили в общей сложности 14 тонн продукции, сообщает пресс-служба губернатора Ямала. Из них более четырех тонн — товары птицефабрик: яйца, мясо птицы, субпродукты. Цельномолочной продукции, сливочного масла и сыра было продано более двух тонн. Мясных продуктов — свинины, говядины, телятины, кролика, различных полуфабрикатов и колбас — около пяти тонн.

Кроме того, тюменцы привезли большой ассортимент рыбной продукции — мороженой, вяленой, соленой, копченой, а также ягод, варенья, чая и меда.

Напомним, выездные ярмарки тюменских сельхозпроизводителей проходят на Ямале в рамках соглашения между арктическим регионом и правительством Тюменской области с 2015 года.