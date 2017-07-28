Привести русские ладьи в Константинополь, правильно ответив на вопросы викторины, увидеть панорамы первых русских городов, понаблюдать за уникальными морскими сражениями и сухопутными битвами... Всё это станет возможным в историческом парке «Россия — моя история», который откроется в Тюмени сегодня, 1 ноября.

Накануне открытия журналисты увидели парк изнутри: здесь продолжалась настройка изображений, отладка проекторов и сенсорных экранов, завершалась генеральная уборка. Вся «федеральная» информация уже загружена, а установка регионального компонента завершится в ближайшее время.

Экскурсию по новому музею провела методист исторического парка Елена Платонова:

— Первый и второй этажи занимают интерактивные выставки, посвященные времени правления Рюриковичей и Романовых. Последние два этажа подробно рассказывают о развитии страны в советское и настоящее время. Именно здесь расположен купольный кинотеатр, где показывают 8-минутный кинофильм о Сергии Радонежском.

Сейчас датирование стендов заканчивается 2016 годом, но в следующем году и этот, 2017 год, станет одной из страниц истории всей нашей страны и парка в част­ности.

Всего в здании площадью 6900 квадратных метров установлено 500 проекторов и примерно столько же экранов, 200 тачпадов, управляемых движениями рук и ног, а также более 70 малых архитектурных форм. Ежедневно посещать музей могут до 500 жителей и гостей областного центра.

Создатели парка — ученые, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сделали все, чтобы российская история перешла из формата школьного учебника в яркое, увлекательное и объективное путешествие, благодаря которому каждый посетитель почувствует сопричастность к великой истории своей страны.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии открытия, будет организована прямая трансляция.

С 15-55 — на канале «Тюменское время» и с 16-00 — на канале «Россия 24». В режиме онлайн наблюдать за открытием парка можно на сайте, а репортаж послушать в эфире «Радио России».