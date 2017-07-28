26 октября в административном здании Тюменского государственного университета состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Стеллеровские чтения». Тон конференции задавали учёные из самых разных городов и стран.

Цитата с официального сайта Тюменского государственного университета: «С 2004 г. ученые России, Германии, Дании, Швеции, Франции, Казахстана и др. стран при поддержке правительства Тюменской области, областных департаментов и комитетов проводят «Стеллеровские чтения». Они заложили традицию анализа совместного вклада западноевропейских и отечественных ученых в исследование Сибири, «воротами» которой считается Тюмень, где в ноябре 1746 г. российский естествоиспытатель немецкого происхождения Георг В. Стеллер завершил свой земной путь. Кроме того, в поле внимания участников конференций находятся проблемы изучения «диалога культур», судеб европейцев в азиатской части страны».

У истоков подробного изучения вклада Георга Стеллера в мировую науку, его исследования природы и истории Сибири стоял наш земляк, выдающийся краевед В.Е. Копылов. В первом томе своей грандиозной краеведческой работы «Окрик памяти» (с. 11-17) он доступным языком рассказывает читателю о личности Стеллера, его колоссальной научной работе, об открытиях в рамках Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, а также о пребывании на нашей земле и безвременной кончине в Тюмени от сильной болезни. Виктор Ефимович был одним из инициаторов проведения «Стеллеровских чтений», проходящих в Тюмени с 2004 года.

Программа «Стеллеровских чтений» в 2017 году была широка и насыщенна. В силу различных обстоятельств не все из заявленных гостей смогли выступить на конференции, однако мероприятие сохранило необыкновенную яркость, динамику и ряд интересных особенностей. Программа была разделена на две секции: первая носила название «История и культура», вторая — «Пространство природы и культуры Сибири».

Ответственный секретарь мероприятия Дмитрий Гоголев, выступивший на конференции с докладом на тему «Античные авторы: круг чтения участников Великой Северной экспедиции», предстал на чтениях в образе самого Георга Стеллера. Причиной тому стало удивительное сходство по внешности и возрасту. Тем символичнее было посещение памятника прославленному ученому, расположенного в створе улицы Ямской на берегу Туры, где Дмитрий Александрович находился в том же образе.

Еще одной особенностью IX «Стеллеровских чтений» стала видеоконференция с учеными из Дании и с Камчатки, прошедшая в Немецком читальном зале им. Гете. Из Дании на связь с Тюменью выходила профессор Копенгагенского университета Наталья Охотина-Линдт. Она занимается изучением всего, что связано с морскими отрядами Великой Северной экспедиции, сыгравшими определяющую роль в ходе покорения Дальнего Востока. Свой доклад на видеоконференции сделала и Наталья Александровна Татаренкова из Камчатского края, сотрудник биосферного заповедника на Командорских островах. Тема ее доклада — «Начкомпром Евгений Фрейберг (1924-1925 гг.)».

В рамках «Стеллеровских чтений» президент Урало-Сибирской федерации писателей Александр Борисович Кердан из Екатеринбурга провел презентацию недавно переизданной книги «Крест командора», романа, посвященного Витусу Берингу и его Второй Камчатской экспедиции. Все желающие могли приобрести книгу с его автографом.

Отметим и присутствие на конференции Инны Оровны Собенниковой (Москва), внучки известного купца Василия Алексеевича Собенникова. Она представила доклад о родной тете, старшей дочери купца, вышедшей замуж за знаменитого немецкого ученого, ботаника по призванию, путешественника, также совершившего немало сложных экспедиций, Фридриха Рихарда Рудольфа Шлехтера.

Ильдар Юнусович Маматов, известный путешественник из города Оса Пермского края, изъявляет желание создать самый длинный в стране туристический маршрут — по следам Великой Северной экспедиции. А в программе IX «Стеллеровских чтений» был его доклад на тему «Формирование позитивной культурно-информационной среды в отношении предпринимательской, общественной и гражданской инициативы на примере Осинского муниципального района».

Член оргкомитета «Стеллеровских чтений», ученый секретарь конференции Владимир Полищук заявил:

— Несмотря на сложность изучения событий такой давней эпохи, мы раз от раза убеждаемся, что все глубже погружаемся в эту тему. С каждым годом информации становится больше, открываются новые пути изучения, новые подробности экспедиции Витуса Беринга, жизни и деятельности Георга В. Стеллера, а также других западных ученых, имеющих отношение к нашей земле.

Лично я в этот раз сделал доклад, посвященный топонимике на пути капитан-командора Витуса Беринга во время Второй Камчатской экспедиции. Из него можно сделать вывод, что командор имел прямое отношение к названию ряда открытых им земель. Убежден, что «Стеллеровские чтения» ждет светлое и интересное будущее.

В сборник, выпуск которого планируется до конца этого года, будут включены доклады, сделанные в Тюмени и на конференции, проходившей в Германии, на родине Стеллера.