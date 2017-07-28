«Красный туризм» сегодня одно из самых популярных направлений для китайских туристов. Факт! В нашей стране есть не менее привлекательная тема для иностранных туристов — казачество.

В этом уверена Валерия Шолохова, заместитель директора государственного музея-заповедника Михаила Шолохова. Она побывала в Тюмени на V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура».

На форуме побывали делегации из разных регионов страны. Вспомнить о том, как российское казачество пережило события 1917 года, собрались ученые, крае­веды, историки — все, кому небезразлична эта тема. Было представлено более 40 докладов и выступлений. Однако самое главное, уверены организаторы, не просто изучить исторический опыт, а подумать о развитии современного казачьего движения.

От имени депутатского корпуса участников конференции поприветствовал депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Александр Крупин:

— В нашем регионе ведётся серьёзная работа по возрождению традиций и культуры казачества. Тюменский университет стал центром научного изучения современного казачества России. Здесь создан единственный в стране координационный совет по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона.

Гости подготовили около сорока докладов и сообщений. Участники форума обсудили, как революционные события отразились в фольклоре и художественной литературе казачества.

Интерес к теме проявили и зарубежные исследователи. Возрождению казачества в России был посвящен доклад преподавателя Шанхайского политико-юридического университета Чжан Сяолин. Увы, объективные обстоятельства помешали автору лично представить его в Тюмени.

— Наш научный общественный совет объединяет учёных от Уфы до Барнаула, Кемерово, Омска, Томска, Екатеринбурга. Мы проводим большую работу, изучаем прошлое и должны понять, куда движемся и чего хотим. В основе казачества — православная вера, но это не значит, что у нас нет мусульманских подразделений. Мы абсолютно толерантны. В приоритете у нас любовь к Отечеству и его защита. Государство в казачестве заинтересовано, — подчеркнул директор центра региональных справочных изданий ТюмГУ, заместитель председателя общественного научного Совета по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона, заместитель атамана международной организации Союза Сибирских, Уральских и Семиреченских казаков Союза казаков России (Тюмень) Геннадий Зайцев.

Генерал-майор милиции в отставке, а ныне атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска Николай Белослудцев отметил: в функции реестрового казачества сегодня входит более десятка задач, от военно-патриотического воспитания молодежи, сохранения культуры, языка до контроля за общественным порядком и охраной государственных границ. Отряд реестровых казаков области насчитывает более 1500 человек, в реальности их гораздо больше. Кроме того, в Тюмени есть и другие казачьи организации. Их задачи во многом схожи, и все они выступают за сохранение памяти о первом сибирском атамане Ермаке Тимофеевиче. На месте его гибели, в Вагайском районе, проходят многие памятные и значимые мероприятия.

О теме сохранения самобытности казачества и развитии туризма говорила и гостья из Ростовской области — жена внука Михаила Шолохова — Валерия Шолохова.

— Я впервые в Тюмени и рада приезду, — призналась она. — Программа форума насыщенная и интересная, будем работать и налаживать связи. В мае мы у себя в Ростовской области с удовольствием принимали делегацию ямальских атаманов, подписали соглашение о сотрудничестве. В майские праздники музей-заповедник встречал учащихся казачьего кадетского класса из посёлка Тазовский ЯНАО.

В государственном музее-заповеднике трепетно хранят казачьи традиции. Валерия Владимировна заверила: посетив шолоховский край, откроете для себя роман под открытым небом, музей, где экспозицией служит сама природа донского края, воспетая в произведениях классика. В музее работает конюшня, где содержат лошадей уникальной донской породы, где можно увидеть экипажи, сани и тачанки времен Гражданской войны. Музей заключил несколько соглашений в Ямало-Ненецком округе и сотрудничает с северянами по нескольким направлениям: военно-патриотическое воспитание, выставочная и культурологическая деятельности.

— Казачество — привлекательный элемент для того, чтобы иностранные туристы приезжали к нам в страну. Иностранцев привлекают такие казачьи регионы, как Ростовская область, Краснодарский край. В Сибири эту тему тоже надо развивать, — рассуждала Валерия Шолохова. — Думаю, тема казачества настолько яркая и уникальная, что она, как туристический маячок, будет привлекать зарубежных туристов. Мы будем рассказывать им о нашей истории. Мы гордимся нашим казачеством! Не зря Лев Николаевич Толстой писал, что «вся история России написана казаками».

Валерия Владимировна рассказала также участникам форума и журналистам о том, что на базе Государственного исторического музея в Москве будет создан Музей казачества. А ещё сообщила о патриотической акции «Каравай мира», которая пройдёт в День народного единства. 4 ноября будет испечен большой каравай. Зерно для него по горсти собрали с 400 (!) полей России, а также привезли из 23 стран мира.