Пётр Максимович ВОЖЕВ родился 1 ноября 1922 года в деревне Журавлёва Упоровского района.

Пётр Максимович ВОЖЕВ родился 1 ноября 1922 года в деревне Журавлёва Упоровского района. В 1938 году, после окончания школы, поступил в Челябинский техникум, закончить который не удалось — началась война. Ускоренным курсом прошёл обучение в военно-инженерном училище города Златоуста и был отправлен на фронт. Служил в Приморской армии 25-й Чапаевской дивизии 82-го инженерного батальона, командир сапёрного взвода, участвовал в обороне Севастополя. В одном из ожесточённых боев он, контуженый и раненый, попал в плен. В мае 1945-го освобождён из плена нашими войсками. Вернувшись домой, работал в коммунальном хозяйстве техником-инспектором, в собесе — инспектором, в райисполкоме — строительным техником. В 1962 году перешёл в Упоровское дорожно-строительное управление, где проработал прорабом до выхода на пенсию. Награждён лейтенант инженерных войск в отставке Пётр Вожев орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Проживает в селе Упорово.

Антонина Михайловна ЗАЙЦЕВА родилась 1 ноября 1923 года в деревне Борихино Верхотуринского района Свердловской области. После окончания семи классов поступила в ремесленное училище в городе Новая Ляля, но с началом войны учёбу пришлось прервать: её направили в Рыбинск на курсы радистов, а в апреле 1942 года призвали в ряды действующей армии. Служила радисткой в разведгруппе 933-го артиллерийского полка 377-й стрелковой дивизии. Демобилизовавшись в апреле 1945-го, переехала в Тюмень, работала телефонисткой на судоремонтном заводе, затем слесарем-сварщиком сборочного цеха на весовом заводе, официанткой в городской клинической больнице, поваром на товарной барже. За проявленное в боях мужество и отвагу награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими наградами. Живёт в Тюмени.